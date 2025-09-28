Milan-Napoli, Allegri batte Conte in 10 e raggiunge la vetta

Il match tra Milan e Napoli ha regalato spettacolo e gol: una gara tiratissima nella quale ha inciso l’espulsione di Estupinan

È cominciata subito nel migliore dei modi la sfida tra i rossoneri ed il Napoli di Antonio Conte. Il Milan ha iniziato con grande aggressività, mettendo pressing agli uomini di Conte e raccogliendo i frutti di questa strategia praticamente subito.

Al minuto 3 il vantaggio del ‘Diavolo’ che con Christian Pulisic, sulla corsia mancina d’attacco, ha attaccato lo spazio sorprendendo un incerto Marianucci, saltando il centrale del Napoli e servendo con un cross teso sul secondo palo la corrente Saelemaekers. Il gol del belga sblocca in match, mettendo in risalto però anche le lacune degli azzurri che hanno oggi presentato una retroguardia inedita. Il Napoli prova la reazione con una doppia occasione all’11: prima il colpo di testa sterile di Gutierrez, servito da Politano. Poi la conclusione di destro di McTominay: Maignan attento ha sventato la sterile minaccia.

Al 17′ il Milan tenta la deviazione con Pavlovic che al centro dell’area non riesce a spingere in porta un pallone alto e complicato da controllare. Rossoneri in controllo della gara, mentre gli azzurri sono sembrati spenti e abbastanza rinunciatari in fase di possesso palla. Al 20′ un destro sbilenco di Anguissa non impensierisce Maignan: poco prima il centrocampista del Napoli si era lamentato per un contatto in aria con Modric.

Nel miglior momento del Napoli, però, è il Milan a rischiare il raddoppio: Fofana lanciato a rete scarica un mancino alto sopra la traversa nonostante Gimenez libero sulla destra. Pochi minuti e il Milan firma il 2-0, stavolta con il solito Pulisic: discesa di Pavlovic sulla sinistra che mette in mezzo, sponda di Fofana per l’americano che batte Meret. Si va così negli spogliatoi.

Milan-Napoli, l’espulsione infiamma la sfida

Napoli in forte pressing al rientro dagli spogliatoi. E gli azzurri, in continuo crescendo, trovano l’episodio che cambia la partita. Al minuto 54′ su cross di Politano saltano Anguissa e McTominay di testa, grande parata di Maignan ma sulla respinta scoppia il putiferio.

Estupinan a terra Di Lorenzo al momento di ribattere la conclusione in rete, dopo un controllo al VAR Chiffi non ha il minimo dubbio: chiara occasione da gol, rosso diretto per il terzino del Milan. Al 60′ rigore magistrale trasformato da De Bruyne che spiazza Maignan e accorcia le distanze. La squadra di Allegri è in 10 uomini, esce Pulisic per far spazio a Bartesaghi, con il Napoli che si spinge totalmente in avanti e Conte che inserisce Elmas, Neres e Lucca e Lang al posto di De Bruyne, McTominay, Hojlund e Politano. Rientra dopo un mese e mezzo Leao che rimpiazza Gimenez.

Al minuto 84′ il salvataggio colossale di Rabiot su una conclusione a botta sicura di Elmas che in aria di rigore rossonera aveva seminato il panico. Il forcing finale dei campioni d’Italia non porta al tanto sperato pareggio: vince il Milan, ora capolista dopo cinque giornate di Serie A con 12 punti in classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Atalanta 9, Cremonese 9, Como 8, Bologna 7, Cagliari 7, Udinese 7, Sassuolo 6, Torino 4, Lazio 3, Fiorentina 3, Verona 3, Genoa 2, Parma 2, Pisa 2, Lecce 2.

RIEPILOGO RISULTATI:

Como-Cremonese 1-1

Juventus-Atalanta 1-1

Cagliari-Inter 0-2

Sassuolo-Udinese 3-1

Roma-Verona 2-0

Pisa-Fiorentina 0-0

Lecce-Bologna 2-2

Milan-Napoli 2-1

Parma-Torino (Domani 18:30)

Genoa-Lazio (Domani 20:45)