Conte ha paura: “Speriamo non accada nulla. Cambio De Bruyne? Ecco perché l’ho fatto”

Il tecnico del Napoli ha parlato nel post gara contro il Milan, una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai campioni d’Italia

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ per analizzare la sconfitta contro il Milan per 2-1, a San Siro, nel posticipo domenicale della quinta giornata di campionato. La classifica ora recita 12 punti tanto per i campioni d’Italia in carica quanto per i rossoneri di Allegri.

Non di certo la migliore delle prestazioni per suo Napoli che, nonostante l’abbondante mezzora di superiorità numerica, non è riuscito ad acciuffare il pari concedendo quindi i tre punti ai rossoneri. Milan e Napoli che ora sono appaiati in testa alla classifica di Serie A, quando mancano ancora però tantissime giornate al termine del campionato: per lo Scudetto, dunque, ci sarà da attendere. Conte parla del big match di San Siro: “Dispiace aver concesso subito un gol. A livello di squadra sui primi due gol si poteva fare meglio, ci sono sempre delle situazioni da migliorare”.

L’allenatore salentino ha poi continuato la sua analisi: “All’inizio partire a San Siro e dopo 4′ andare sotto non era semplice. Nel primo tempo la partita l’abbiamo fatta, la squadra mi è piaciuta e abbiamo pressato alti il Milan creando diverse palle gol. C’è però da lavorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più, considerando anche quello col Pisa”.

Da Marianucci a De Bruyne: Conte dice tutto

La parte difensiva è sempre stata la nostra forza. La prestazione mi è piaciuta, con questa qualità contro una squadra tosta fisicamente. Abbiamo comunque delle buone sensazioni a livello di squadra ma al tempo stesso dobbiamo cercare dove si deve migliorare”.

Sulla fragilità in questa fase del campionato, Conte ha detto: “È la prima sconfitta su 5 partite, incassata a San Siro contro il Milan e non contro l’ultima della classe. Il Milan ha qualità, ci sta che ti fanno due gol. Sappiamo benissimo che bisogna fare meglio come squadra non come reparto. Si attacca tutti insieme e si difende tutti insieme. Sul 2-0 era dura nonostante tutto, ci siamo messi a giocare e a fare quello per cui lavoriamo e abbiamo anche creato delle situazioni ma devi fare gol”.

Sulla scelta di Marianucci e i cambi: “Per quanto riguarda Luca è un calciatore che è comunque stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa, non è in lista Champions e comunque mercoledì non avrebbe dovuto giocare. Per me si sta allenando bene e ha grandi potenzialità, ha dimostrato che può stare in questa rosa. Oggi ha meritato la chance, poi sicuramente mercoledì speriamo che non accada niente a Juan Jesus e Beukema perché abbiamo solo loro due. Di Lorenzo è squalificato, Spinazzola e Olivera non al meglio”.

“Sono ragazzi che hanno bisogno di tempo e per crescere servono anche partite ufficiali, io sono felice della sua prestazione.Anche Gutierrez non giocava da mesi, anche con lui abbiamo forzato la situazione visto che mancavano terzini sinistri. Cambi di McTominay e De Bruyne? Ho cercato di mettere giocatori freschi, ho cambiato l’attaccante con Lucca. I cambi si fanno per fare qualcosa di buono, penso siano stati giusti“.