PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-ATALANTA 1-1: Cabal salva Tudor, Sulemana fa il Lookman

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Atalanta a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium: disastro Tudor, Sulemana fa il Lookman

Passano le partite, le settimane e i mesi, ma la Juventus di Igor Tudor continua a non avere un gioco. E in casa contro l’Atalanta arriva uno striminzito pareggio, con i bergamaschi in inferiorità numerica. Di seguito le pagelle del match.

JUVENTUS

TOP Kenan Yildiz 6.5: il gioco dei bianconeri è semplice, fin quasi elementare: palla a Yildiz e speriamo. Questo perché il numero 10 è nettamente il giocatore più qualitativo in campo, ma non può risolverle tutte.



FLOP Igor Tudor 4: ha in mano la Juventus con il maggior numero di soluzioni offensive degli ultimi anni, ma non si vede lo straccio di un gioco. E anche la solidità difensiva è ormai una sconosciuta in quel di Torino. Il peggiore è di gran lunga l’allenatore.



Di Gregorio: 5

Gatti: 5 (64′ Joao Mario 6)

Bremer: 5.5 (76′ Cabal 7)

Kelly: 5.5

Kalulu: 6

Thuram: 6 (58′ McKennie 6)

Koopmeiners: 5.5

Cambiaso: 6

Adzic: 5 (58′ Dusan Vlahovic 5.5)

Yildiz: 6.5

Openda: 5.5 (64′ Zhegrova 6)

All. Tudor: 4

ATALANTA

TOP Sulemana 7.5: ecco spiegato il motivo per cui l’Atalanta non ha tutta questa fretta nel far rientrare Lookman, il classe 2003 è un giocatore che può regalare grandi soddisfazioni ai tifosi della Dea e a Juric



FLOP De Roon 4: il capitano, il giocatore più esperto e quello più rappresentativo. Proprio lui lascia i compagni in inferiorità numerica nel finale di gara con una grossa ingenuità. Imperdonabile



Carnesecchi: 6.5

Kossonou: 6

Djimsiti: 6

Ahanor: 6

Bellanova: 6.5

Pasalic: 5.5

De Roon: 4

Zappacosta: 5.5

Sulemana: 7.5 (61′ De Ketelaere 5.5)

Samardzic: 6.5 (76′ Musah s.v.)

Krstovic: 4.5 (82′ Brescanini s.v.)

All. Juric: 6

Arbitro Simone Sozza: 6

JUVE-ATALANTA, TABELLINO E MARCATORI

Juventus-Atalanta 1-1: 45′ Sulemana, 78′ Cabal

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic. All. Juric