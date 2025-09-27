Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-ATALANTA 1-1: Cabal salva Tudor, Sulemana fa il Lookman

Foto dell'autore

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Atalanta a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium: disastro Tudor, Sulemana fa il Lookman

Passano le partite, le settimane e i mesi, ma la Juventus di Igor Tudor continua a non avere un gioco. E in casa contro l’Atalanta arriva uno striminzito pareggio, con i bergamaschi in inferiorità numerica. Di seguito le pagelle del match.

PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-ATALANTA 1-1: Cabal salva Tudor, Sulemana fa il Lookman – Calciomercato.it (LaPresse)

JUVENTUS

TOP Kenan Yildiz 6.5: il gioco dei bianconeri è semplice, fin quasi elementare: palla a Yildiz e speriamo. Questo perché il numero 10 è nettamente il giocatore più qualitativo in campo, ma non può risolverle tutte.

FLOP Igor Tudor 4: ha in mano la Juventus con il maggior numero di soluzioni offensive degli ultimi anni, ma non si vede lo straccio di un gioco. E anche la solidità difensiva è ormai una sconosciuta in quel di Torino. Il peggiore è di gran lunga l’allenatore.

  • Di Gregorio: 5
  • Gatti: 5 (64′ Joao Mario 6)
  • Bremer: 5.5 (76′ Cabal 7)
  • Kelly: 5.5
  • Kalulu: 6
  • Thuram: 6 (58′ McKennie 6)
  • Koopmeiners: 5.5
  • Cambiaso: 6
  • Adzic: 5 (58′ Dusan Vlahovic 5.5)
  • Yildiz: 6.5
  • Openda: 5.5 (64′ Zhegrova 6)
  • All. Tudor: 4

ATALANTA

TOP Sulemana 7.5: ecco spiegato il motivo per cui l’Atalanta non ha tutta questa fretta nel far rientrare Lookman, il classe 2003 è un giocatore che può regalare grandi soddisfazioni ai tifosi della Dea e a Juric

FLOP De Roon 4: il capitano, il giocatore più esperto e quello più rappresentativo. Proprio lui lascia i compagni in inferiorità numerica nel finale di gara con una grossa ingenuità. Imperdonabile

  • Carnesecchi: 6.5
  • Kossonou: 6
  • Djimsiti: 6
  • Ahanor: 6
  • Bellanova: 6.5
  • Pasalic: 5.5
  • De Roon: 4
  • Zappacosta: 5.5
  • Sulemana: 7.5 (61′ De Ketelaere 5.5)
  • Samardzic: 6.5 (76′ Musah s.v.)
  • Krstovic: 4.5 (82′ Brescanini s.v.)
  • All. Juric: 6
  • Arbitro Simone Sozza: 6

JUVE-ATALANTA, TABELLINO E MARCATORI

Juventus-Atalanta 1-1: 45′ Sulemana, 78′ Cabal

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic. All. Juric

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie