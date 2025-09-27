Maignan al posto di Donnarumma, la decisione è presa

Asse portieri caldissimo: al centro della vicenda l’attuale e l’ex portiere del Milan

Era uno dei nomi più ambiti delle ultime ore di mercato. Alla fine è stato il Manchester City a bussare alla porta del Paris Saint-Germain e a proporre la giusta offerta, assicurandosi le prestazioni di Gigio Donnarumma, recentemente premiato come miglior portiere della scorsa stagione durante la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro.

Per Donnarumma si era parlato di Premier League. Oltre al Manchester City si era parlato anche dei rivali del Manchester United e pure del Chelsea. Ed entrambe le compagini sembrano essere ancora a caccia di un portiere. E il nome in questo caso potrebbe essere quello di Mike Maignan. L’estremo difensore transalpino è stato molto cercato dal club inglese già in estate. Il Milan però, nonostante un contratto in scadenza nel 2026, ha preferito declinare l’offerta, ritenuta troppo bassa e ha convinto il giocatore a restare.

Milan, il Chelsea punta Maignan: ecco perché non ha affondato per Donnarumma

Una permanenza però che potrebbe durare solo pochi mesi. Secondo ‘TeamTalk’ il Chelsea non è particolarmente convinto dei portieri a disposizione di Enzo Maresca e sarebbe pronto a lanciare un nuovo assalto a Maignan.

Sia Jorgensen che Sanchez non convincono a pieno e i ‘Blues’ sarebbero pronti ad affondare il colpo per l’estremo difensore transalpino. Il giocatore sarebbe interessato al progetto del Chelsea, che avrebbe preferito aspettare a formulare un’offerta per Donnarumma quest’estate proprio per fiondarsi su Maignan la prossima, con l’obiettivo di acquistarlo a zero. Certo il club inglese dovrà sperare che il calciatore non rinnovi il proprio contratto con il Milan. Al momento non ci sono novità a riguardo, ma il prolungamento di contratto del capitano rossonero è uno dei primi obiettivi di Igli Tare. Allegri ha fatto capire al giocatore di essere un uomo chiave, ma i rossoneri dovranno formulare una proposta decisamente convincente per fare sì che il numero 16 prolunghi il proprio accordo.