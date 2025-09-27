Lautaro Martinez apre, Pio Esposito chiude: l’Inter passa a Cagliari

Grazie alle reti dei suoi attaccanti, i nerazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva

Prestazione di spessore quella fornita dall’Inter all’Unipol Domus contro il Cagliari. Padroni del gioco sin dalle prime battute, i nerazzurri hanno domato la squadra di Pisacane, colpendola nei momenti topici dell’incontro. Ad aprire le danze è stato Lautaro Martinez al nono minuto di gioco; a mettere il lucchetto al match è stato invece Pio Esposito che, gettato nella mischia da Chivu, ha trovato la zampata vincente valso il suo primo gol in Serie A.

Chivu può sorridere. Gli ospiti – eccezion fatta per il palo di Folorunsho – non hanno praticamente rischiato nulla, andando a più riprese vicini al gol della sicurezza e colpendo il palo con Calhanoglu e Mkhitaryan. Con le idee chiare sin dall’inizio, i nerazzurri hanno disputato un’ottima prova sia sul piano dell’organizzazione tattica che in termini di intensità.

Un super Caprile, provvidenziale in almeno tre interventi, e un pizzico di sfortuna per i nerazzurri hanno tenuto in bilico mai in discussione sul piano delle occasioni. L’Inter, dunque, vince e rosicchia altri due punti alla Juve: il tutto in attesa di Milan-Napoli che contribuirà a delineare in maniera importante le gerarchie dei piani nobilissimi della classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Inter*, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese, Cagliari* 7; Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.

*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Como-Cremonese 1-1

Juventus-Atalanta 1-1

Cagliari-Inter ore 0-2

Sassuolo-Udinese domani ore 12.30

Fiorentina-Pisa domani ore 15

Roma-Verona domani ore 15

Lecce-Bologna domani ore 18

Milan-Napoli domani ore 20.45

Parma-Torino lunedì ore 18.30

Genoa-Lazio lunedì ore 20.45