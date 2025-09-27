Atalanta
DIRETTA Serie A, Como-Cremonese 0-0: si parte! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i grigiorossi di Nicola in tempo reale

Il Como ospita la Cremonese nel primo anticipo del sabato che apre la quinta giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni che hanno avuto un ottimo avvio di stagione che sarà diretto dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Fabregas e – sullo sfondo – Nicola, allenatori di Como e Cremonese (foto Ansa) – Calciomercato.it

Reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al netto 3-0 inferto al Sassuolo, i biancoblu di Cesc Fabregas vogliono dare seguito al successo ottenuto lo scorso week end in trasferta contro la Fiorentina. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per operare il sorpasso in classifica e agguantare almeno momentaneamente la Juve al secondo posto.

Ma i grigiorossi di Davide Nicola vogliono continuare a sorprendere e mantenere l’imbattibilità in campionato. Finora sono arrivate due vittorie contro Milan e Sassuolo, seguite da due pareggi contro senza reti contro Verona e Parma. L’ultimo precedente ufficiale su questo campo risale a due anni fa in Serie B, quando l’allora squadra di Stroppa si impose 3-1 su quella di Longo.

Como-Cremonese, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su tablet, pc e smartphone soltanto sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ tra Como e Cremonese live in tempo reale.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella; Johnsen, Bonazzoli. All. Nicola

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus 10; Milan e Roma 9; Atalanta e Cremonese 8; Udinese, Cagliari e Como 7; Inter e Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.

PROSSIMI IMPEGNI: Inter-Cremonese sabato 4 ottobre ore 18; Atalanta-Como sabato 4 ottobre ore 20:45.

