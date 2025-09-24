Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Non solo Leoni, UFFICIALE: lesione al crociato in Serie A

Foto dell'autore

Una vera e propria tegola per l’ex centrale del Parma che in estate si era trasferito al Liverpool: anche in Serie A un gravissimo infortunio

Si temeva un infortunio di una certa entità e purtroppo per Arne Slot e i tifosi del Liverpool così è stato. Giovanni Leoni sarà costretto ad un lunghissimo stop dopo che si è fatto male nel match di Coppa di Lega contro il Southampton.

Il difensore del Liverpool Giovanni Leoni
Liverpool, lesione al crociato per Leoni: l’esito degli esami (Ansafoto) – Calciomercato.it

Nonostante un’ottima prestazione all’esordio dell’ex difensore del Parma, in estate accostato anche a Milan ed Inter, al minuto 82′ si è accasciato al suolo dopo aver subito una torsione innaturale del ginocchio. Per Leoni è atteso uno stop di diversi mesi: rottura del legamento crociato anteriore. La speranza è che possa tornare sul finale della stagione: un inizio da incubo per il talentuoso centrale italiano che però non è il solo a vivere momenti di grande delusione disappunto. Dopo gli esami del caso, quindi, i timori in campo dopo le lacrime e le urla del centrale sono stati confermati: non è affatto da escludere che i ‘Reds’ nel mese di gennaio possano tornare sul mercato a caccia di un sostituto, in attesa della lenta ripresa del talento classe 2006.

Leoni, però, non è il solo a vivere momenti di grande sconforto perché pure in Serie A nelle scorse ore si è verificato un infortunio molto grave per il quale è stato già necessario un intervento chirurgico. Si parla di Tariq Lamptey, terzino arrivato dal Brighton in estate che contro il Como si è fatto male. La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, ha quindi reso note le condizioni del laterale di origini ghanesi che vive un vero e proprio incubo al pari di Leoni.

Da Leoni a Lamptey: doppio infortunio gravissimo

Il 24enne cresciuto nelle giovanili del Chelsea durante Fiorentina-Como, match perso dai padroni di casa, ha dovuto lasciare il campo dopo appena 22′ di gioco.

Tariq Lamptey esce in campo dopo l'infortunio
Da Leoni a Lamptey: doppio infortunio gravissimo (LaPresse) – Calciomercato.it

La Fiorentina nel suo comunicato ha annunciato come nella giornata di lunedì Lamptey sia stato sottoposto a diversi test clinici, statici e dinamici, per capire la gravità dell’infortunio. Nella giornata odierna il calciatore è stato operato in artroscopia dal Prof. Mariani. Evidenziata una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’intervento di ricostruzione del legamento è stato dunque necessario ed è perfettamente riuscito. Nelle prossime ore è previsto il ritorno a Firenze e l’inizio del lungo percorso riabilitativo: come per Leoni si tratta di uno stop molto lungo e che compromette quasi tutta la stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie