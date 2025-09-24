Non solo Leoni, UFFICIALE: lesione al crociato in Serie A

Una vera e propria tegola per l’ex centrale del Parma che in estate si era trasferito al Liverpool: anche in Serie A un gravissimo infortunio

Si temeva un infortunio di una certa entità e purtroppo per Arne Slot e i tifosi del Liverpool così è stato. Giovanni Leoni sarà costretto ad un lunghissimo stop dopo che si è fatto male nel match di Coppa di Lega contro il Southampton.

Nonostante un’ottima prestazione all’esordio dell’ex difensore del Parma, in estate accostato anche a Milan ed Inter, al minuto 82′ si è accasciato al suolo dopo aver subito una torsione innaturale del ginocchio. Per Leoni è atteso uno stop di diversi mesi: rottura del legamento crociato anteriore. La speranza è che possa tornare sul finale della stagione: un inizio da incubo per il talentuoso centrale italiano che però non è il solo a vivere momenti di grande delusione disappunto. Dopo gli esami del caso, quindi, i timori in campo dopo le lacrime e le urla del centrale sono stati confermati: non è affatto da escludere che i ‘Reds’ nel mese di gennaio possano tornare sul mercato a caccia di un sostituto, in attesa della lenta ripresa del talento classe 2006.

Leoni, però, non è il solo a vivere momenti di grande sconforto perché pure in Serie A nelle scorse ore si è verificato un infortunio molto grave per il quale è stato già necessario un intervento chirurgico. Si parla di Tariq Lamptey, terzino arrivato dal Brighton in estate che contro il Como si è fatto male. La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, ha quindi reso note le condizioni del laterale di origini ghanesi che vive un vero e proprio incubo al pari di Leoni.

Da Leoni a Lamptey: doppio infortunio gravissimo

Il 24enne cresciuto nelle giovanili del Chelsea durante Fiorentina-Como, match perso dai padroni di casa, ha dovuto lasciare il campo dopo appena 22′ di gioco.

La Fiorentina nel suo comunicato ha annunciato come nella giornata di lunedì Lamptey sia stato sottoposto a diversi test clinici, statici e dinamici, per capire la gravità dell’infortunio. Nella giornata odierna il calciatore è stato operato in artroscopia dal Prof. Mariani. Evidenziata una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’intervento di ricostruzione del legamento è stato dunque necessario ed è perfettamente riuscito. Nelle prossime ore è previsto il ritorno a Firenze e l’inizio del lungo percorso riabilitativo: come per Leoni si tratta di uno stop molto lungo e che compromette quasi tutta la stagione.