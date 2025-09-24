“Deluso dal Milan”: l’allarme Maignan è già scattato

Il momento in casa Milan si fa bollente: dall’allarme Maignan al ritorno di Leao fino al match contro il Napoli: ne abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’

La giornalista di ‘Radio Rossonera’ Beatrice Sarpi è intervenuta nell’ultimo episodio di ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’. Al centro di tutto diversi temi che riguardano da vicino il Milan di Massimiliano Allegri: tanta carne sul fuoco. In studio i nostri Carlo Roscito e Maurizio Russo.

Si comincia da Massimiliano Allegri, dal suo ritorno a Milanello e dalle impressioni che sta dando il tecnico di Livorno ad una squadra reduce da un deludente ottavo posto l’anno scorso: “Ero fiduciosa che Allegri facesse qualcosa di importante e mi aspettavo un suo segnale forte, ma qualcosa di simile a questi risultati no. Sono arrivati clean sheet, vittorie e una squadra con molta più sicurezza nei suoi mezzi”. Riflessione che poi si sposta sul calendario e sui prossimi impegni dei rossoneri, a partire da quello di domenica sera contro gli azzurri di Antonio Conte: “Adesso arrivano Napoli e Juventus, avversari molto temibili. La seconda parte della stagione scorsa ha tolto la voglia di guardare le partite, non lo nascondo. C’era poco attaccamento. Ora per rimanere al treno di testa fossi il Milan firmerei per due pareggi con Napoli e Juve“.

Beatrice Sarpi ha poi parlato della mediana che, durante lo scorso calciomercato estivo, è stata oggetto di una vera e propria rivoluzione operata da Tare e Furlani: “Negli ultimi due anni, secondo me, il centrocampo è stato il reparto più debole nonostante Reijnders. Dall’addio di Tonali il centrocampo rossonero non era così pronto come oggi. Anche i difensori sembrano più sicuri avendo davanti a sé elementi come Rabiot e Modric che in Serie A fanno quello che vogliono”.

Rivelazione Maignan: tifosi del Milan in ansia

Inevitabilmente si parla anche di Rafa Leao, fuori da quasi un mese e mezzo per il guaio al polpaccio e che potrebbe rientrare in campo proprio contro i campioni d’Italia: la giornalista ha le idee chiare.

“Visto che è fuori da oltre un mese va capito se recupererà andando in panchina, molto probabile, o verrà schierato subito titolare, ipotesi comunque molto difficile. Il Milan ha vinto anche senza Leao ma con lui Allegri ha avuto un approccio giusto, va coccolato. L’anno scorso, all’inizio, l’impressione è che Fonseca dicesse a Leao: “Ora ti faccio vedere io”. Gimenez? Spero che il gol col Lecce lo aiuti ad essere più tranquillo, deve crescere un po’ all’interno del gioco di squadra”. La considerazione che riguarda poi Mike Maignan non lascia di certo tranquilli i tifosi del ‘Diavolo’ per il prossimo futuro, visto che il portiere è in scadenza il 30 giugno 2026.

“Il calciatore è rimasto deluso dal comportamento della dirigenza sulla questione rinnovo. Non so se il rapporto sia recuperabile, magari Allegri riesce a metterci una pezza. A me non risultano passi per un riavvicinamento. Maignan aveva detto sì al rinnovo con il Milan quando la squadra era all’ottavo posto con Fonseca”. Una battuta finale su Antonio Conte, prossimo avversario dei rossoneri: “Speravo di vederlo l’anno scorso al Milan, è stato un grosso errore non prenderlo”