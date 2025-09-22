Ricaduta e operazione dopo il derby: si allungano i tempi di recupero

Pessime notizie per Sarri dopo la brutta sconfitta contro la Roma che complica le cose in classifica e manda in emergenza la squadra

La Lazio esce con le rossa molto più che rotte dal derby con la Roma. Senza coppe, le due sfide con i giallorossi rappresentavano praticamente due degli obiettivi principali della stagione e almeno il primo è stato fallito. In più la situazione di classifica non permette di dormi sonni tranquilli visti i tre punti in quattro partite e le tre gare senza segnare. La prestazione è stata buona contro la squadra di Gasperini, ma gli errori individuali sono stati pesantissimi, dall’assurdità di Tavares al gol incredibile sbagliato da Dia.

Aggiungendo poi altre due ingenuità clamorose come quelle delle due espulsioni, di Belahyane nel finale e anche Guendouzi nell’immediato dopo-gara. Soprattutto quella del francese rischia di essere molto pesante per l’importanza e il peso enorme del francese nella squadra di Sarri e perché può incappare anche in due turni di stop. Bisognerà vedere cosa ha scritto l’arbitro Sozza nel referto, visto che l’episodio è accaduto con lui. In ogni caso a Genova col Genoa non ci sarà nessuno dei due e sono assenze che si sommano anche a quella di Dele-Bashiru – infortunatosi dopo neanche 15 minuti nel derby -, probabilmente Vecino e soprattutto Rovella.

Ad ora, Sarri ha a disposizione un solo centrocampista, Cataldi, su sei. L’emergenza è totale, tanto che per stessa ammissione del tecnico potrebbe rendersi seriamente necessario reinserire in lista Toma Basic utilizzando il primo dei due slot a disposizione. A farne le spese potrebbe essere Lazzari, che ha una lesione al soleo non semplice da smaltire. Ma a preoccupare ulteriormente la Lazio sono le condizioni di Rovella, che rischia di doversi operare subito.

Rovella, che tegola per Sarri e la Lazio: la situazione sull’operazione e i tempi di recupero

Rovella da qualche settimana è tornato a soffrire di problemi alla zona inguinale come era accaduto anche un paio d’anni fa. In Nazionale si è reso disponibile, anche se non al top, è tornato e a Sassuolo è stato costretto a uscire all’intervallo. Poi una settimana di avvicinamento al derby in cui praticamente ha svolto un paio di mezzi allenamenti col gruppo e Sarri lo ha lanciato titolare a sorpresa. “Sembrava fosse passato il problema”, ha spiegato nel postpartita l’allenatore.

Invece il numero 6 biancoceleste si è fermato intorno al 35′ dopo una corsa verso la porta in cui ha sbagliato la giocata finale. Un allungo che è stato troppo per lui, ha tenuto duro fino all’intervallo per non sprecare il secondo slot dopo il cambio di Dele-Bashiru. Ma ora si è di fronte a una scelta importante. Come riporta ‘Il Messaggero’, Rovella ha un ispessimento di due millimetri nella zona inguinale (“Groin Pain Syndrome”), lo stesso problema che ha dovuto affrontare anche Zaccagni nella stagione scorsa. E il numero 10 alla fine si è dovuto operare a fine giugno, tornando in gruppo per la prima volta durante il ritiro circa un mese dopo.

E così dovrà essere anche per l’ex Monza e Juve: le infiltrazioni non bastano più e i medici sono stati chiari, prima o poi dovrà operarsi. Resta da decidere quando, anche se rinunciare a lui così a lungo durante la stagione sarebbe davvero una tegola forse troppo pesante per Sarri. Soprattutto in una situazione del genere. Ma sembra una soluzione inevitabile. Insomma, diluvia sul bagnato per la Lazio.