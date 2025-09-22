Juve-Atalanta, emergenza totale: sette assenze pesanti

Infermeria piena dopo l’ultima partita di campionato: defezioni importanti in vista del big match di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium

Ancora una tegola, doppia, per l’Atalanta e Ivan Juric dopo il roboante successo per 3-0 di ieri pomeriggio sul campo del Torino.

La ‘Dea’ schianta i granata ritrovando vittoria e morale dopo il pesante ko con il Paris Saint-Germain in Champions League, ma allo stesso tempo il tecnico croato mastica ancora amaro per l’infermeria. Juric ha perso infatti altre due pedine come Hien e Zalewski, fuori a metà primo tempo nella sfida di Torino.

Il difensore ha accusato un risentimento all’adduttore, mentre l’ex Inter e Roma è alle prese con un problema muscolare al flessore della gamba. Entrambi oggi si sottoporranno a nuovi esami più specifici per determinare con esattezza i tempi di recupero.

Atalanta, infermeria piena per Juric in vista della Juventus

Sia Zalewski che Hien rischiano però seriamente di non esserci sabato pomeriggio nel big match in casa della Juventus e più in generale potrebbero rientrare dopo la sosta delle nazionali di ottobre, se gli infortuni dovessero rivelarsi più gravi del previsto.

In vista della sfida dell’Allianz Stadium sarebbe una doppia assenza certamente pesante per Juric, che riguarda due titolari dello scacchiere nerazzurro in questa prima parte di stagione e che vanno a peggiorare ulteriormente la situazione – già delicata – in infermeria della squadra. Ai box infatti ci sono anche Scamacca, Ederson e Scalvini oltre ai lungodegenti Bakker e Kolasinac, mentre Juric confida di recuperare almeno De Ketelaere per il match con la Juve dopo aver ritrovato Lookman negli ultimi minuti contro il Torino.

Emergenza totale quindi per l’allenatore dell’Atalanta in previsione della gara di sabato contro i bianconeri del connazionale Tudor, dove potrebbe rinunciare a sette giocatori nella lista dei convocati.