L’Atalanta asfalta il Torino ma c’è ansia in vista della Juve: Cremonese e Parma pareggiano

Il pomeriggio di Serie A passa anche attraverso le due gare delle ore 15. Tanti gli infortunati

Dopo il derby di Roma finito tra le mani della truppa di Gasperini con un gol di Lorenzo Pellegrini, il focus della domenica della quarta giornata di Serie A si sposta sulle partite del pomeriggio.

Alle 15 Torino-Atalanta e Cremonese-Parma, due gare dall’andamento opposto unite però nel segno degli infortuni. Su entrambi i campi la prima ‘emozione’ è infatti arrivata a causa di problemi fisici occorsi ad alcuni protagonisti. A cavallo del 10′ e 15′ sono infatti arrivati i ko di Zalewski con ingresso di Bellanova e di Collocolo con l’entrata di Grassi.

Le cose si sono fatte ancor più tragiche per l’Atalanta col trascorrere dei minuti visto che al 27′ è stata la volta di Hien, finito al tappeto per un infortunio all’adduttore sinistro, che ha portato Juric ad esaurire subito anche il secondo slot per le sostituzioni.

Cambi forzati che verranno valutati nelle prossime ore, ma che non hanno fermato la Dea, che in campo proprio dalla mezz’ora ha iniziato a macinare gol pesanti. Tra il 30′ e il 38′ sono arrivate in serie le reti di Krstovic, autore di una doppietta, e Sulemana che hanno mandato in archivio la pratica Toro già nel corso del primo tempo.

Nella ripresa i granata, pur rischiando di incassare il quarto gol, hanno sfiorato almeno l’1-3 con un calcio di rigore parato da Carnesecchi a Duvan Zapata. Si riscatta così l’Atalanta che porta a casa tre punti preziosi dopo la serataccia di Champions. Un punto per parte invece tra Cremonese e Parma che muovono di poco la classifica con i grigiorossi che per ora restano ancora imbattuti in questa Serie A.

Al netto dei risultati del campo fanno riflettere soprattutto gli infortuni dei bergamaschi con Zalewski e Hien che si uniscono ad un folto elenco di calciatori out come Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini. Le condizioni sono da valutare e all’orizzonte c’è la sfida di sabato contro la Juventus con la presenza degli ultimi due infortunati tutta da valutare.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 10 punti; Napoli, Milan* e Roma* 9; Atalanta* e Cremonese* 8; Udinese*, Cagliari* 7; Bologna* 6; Como e Torino* 4; Inter, Lazio*, Sassuolo e Verona* 3; Fiorentina, Genoa* e Parma* 2; Pisa, Lecce* 1.

* una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Cremonese sabato 27/09 ore 15; Parma-Spezia mercoledì 24/09 ore 17; Torino-Pisa giovedì 25/09 ore 21; Juventus-Atalanta sabato 27/09 ore 18