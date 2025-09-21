DIRETTA Serie A, derby Lazio-Roma 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Calciomercato.it vi offre la stracittadina dello stadio ‘Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i giallorossi di Gasperini in tempo reale

La Lazio e la Roma si affrontano nel lunch match domenicale valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un derby della Capitale che tra due formazioni reduci da una sconfitta che può indirizzare l’intera stagione che sarà diretto dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da una parte i giallorossi di Gian Piero Gasperini, che vengono dal ko interno inaspettato contro il Torino, vogliono rialzare subito la testa. Pur privi di Dybala, l’obiettivo è quello di centrare i tre punti per non perdere di vista l’obiettivo minimo stagionale del quarto posto. C’è anche da prepararsi al meglio all’esordio in Europa League di mercoledì prossimo a Nizza.

Dall’altra parte i biancocelesti di Maurizio Sarri, a cui è stato impedito di fare mercato in estate, sono in cerca di equilibrio. Il largo successo sul Verona è stato ottenuto a cavallo delle due sconfitte contro Como e Sassuolo. L’ultimo derby capitolino risale allo scorso aprile, quando le due squadre impattarono sul punteggio di 1-1 per effetto dei gol di Romagnoli e Soulé.

Derby Lazio-Roma, le formazioni UFFICIALI e dove vederlo in tv

Il derby della Capitale sarà trasmesso in televisione e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn in diretta e in esclusiva. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Roma live in tempo reale.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 10 punti; Napoli e Milan* 9; Udinese*, Cagliari* e Cremonese 7; Roma e Bologna* 6; Atalanta 5; Como e Torino 4; Inter, Lazio, Sassuolo e Verona* 3; Fiorentina, Genoa* 2; Pisa, Parma e Lecce* 1

* una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Nizza-Roma mercoledì 24 settembre ore 21; Genoa-Lazio lunedì 29 settembre ore 20:45.