Derby Lazio-Roma, tegola immediata per Sarri: cambio forzato pesante

Il tecnico biancoceleste costretto a fare a meno di uno dei titolari dopo solamente un quarto d’ora

È stato un derby con parecchi dubbi di formazione alla vigilia per i tanti acciaccati in infermeria, da una parte e dall’altra. Per Sarri Rovella e Castellanos in dubbio fino all’ultimo, soprattutto il centrocampista. Anche se alla fine dei due è lui che è sceso in campo da titolare, anche un po’ a sorpresa. Di ballottaggi ce n’erano in casa biancoceleste, come Cancellieri-Pedro sulla destra con lo spagnolo che ha avuto la meglio in extremis. E allo stesso modo a centrocampo Dele-Bashiru e Belahyane se la sono giocata.

Il nigeriano aveva destato qualche incertezza perché venerdì non si è quasi allenato per un problema che Sarri ha spiegato: “Si è fatto male a freddo quando si è alzato stamattina, ma gli esami sono negativi”. Il destino ha voluto che proprio il nigeriano è stato il primo ad alzare bandiera bianca dopo praticamente un quarto d’ora. Un problema muscolare per lui, che da subito ha dato l’impressione di non essere neanche di poco conto. Al suo posto è entrato così Belahyane, di certo un cambio importante che modifica parecchio la fisionomia della Lazio e il piano gara di Sarri.