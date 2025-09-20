DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida a tinte rossoblu della quarta giornata

Archiviato l’anticipo del venerdì tra Lecce e Cagliari, il palinsesto del sabato del quarto turno di Serie A si apre con la partita tra Bologna e Genoa. Stessi colori sociali, ma stati d’animo differenti per le due squadre che arrivano a questo match di campionato con un identico numero di gol segnati (uno) e di gol subiti (due).

Galvanizzato dal pareggio raggiunto in extremis in casa del Como, il team allenato da Patrick Vieira cerca un altro risultato positivo in trasferta e, esclusi gli assenti di lungo corso, potrà tentare l’impresa con l’organico praticamente al completo.

Dopo la sconfitta contro il Milan, Vincenzo Italiano cerca una vittoria importante anche per il morale in vista dell’esordio in Europa League. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Dall’Ara in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Genoa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.

ARBITRO: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari

PROSSIME PARTITE: gli emiliani giovedì 25 settembre esordiranno in Europa League in Aston Villa-Bologna (21), mentre i liguri alle 18.30 dello stesso giorno scenderanno in campo in Coppa Italia per Genoa-Empoli.

CLASSSIFICA SERIE A: