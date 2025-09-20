Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa: segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida a tinte rossoblu della quarta giornata

Archiviato l’anticipo del venerdì tra Lecce e Cagliari, il palinsesto del sabato del quarto turno di Serie A si apre con la partita tra Bologna Genoa. Stessi colori sociali, ma stati d’animo differenti per le due squadre che arrivano a questo match di campionato con un identico numero di gol segnati (uno) e di gol subiti (due).

Vieira e Italiano prima di Bologna-Genoa
DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it

Galvanizzato dal pareggio raggiunto in extremis in casa del Como, il team allenato da Patrick Vieira cerca un altro risultato positivo in trasferta e, esclusi gli assenti di lungo corso, potrà tentare l’impresa con l’organico praticamente al completo.

Dopo la sconfitta contro il Milan, Vincenzo Italiano cerca una vittoria importante anche per il morale in vista dell’esordio in Europa League. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Dall’Ara in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Genoa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.
ARBITRO: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari
PROSSIME PARTITE: gli emiliani giovedì 25 settembre esordiranno in Europa League in Aston Villa-Bologna (21), mentre i liguri alle 18.30 dello stesso giorno scenderanno in campo in Coppa Italia per Genoa-Empoli.

CLASSSIFICA SERIE A:

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie