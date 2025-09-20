Atalanta
Dalla Juve al Real Madrid: scambio e 87 milioni per Valverde

Foto dell'autore

Follia di calciomercato per il centrocampista uruguaiano legato alle ‘Merengues’ fino al 2029

Federico Valverde è uno dei centrocampisti più completi in circolazione. Forse anche uno dei più sottovalutati, nonostante giochi in quello che rimane il club più importante al mondo: il Real Madrid. L’uruguaiano è ancora relativamente giovane, ha compiuto 27 anni lo scorso 22 luglio, e ha un contratto blindato con le ‘Merengues’: scadenza fissata a giugno 2029.

Valverde esulta dopo un gol col Real Madrid
Dalla Juve al Real Madrid: scambio e 87 milioni per Valverde

Il fatto che sia blindato, però, non impedisce agli altri top team europei di provare a prenderlo. Stando a ‘SportsMole’, il Manchester United è pronto ad andare all’assalto del cartellino di Valverde. I ‘Red Devils’ stanno pianificando una proposta clamorosa per il Madrid, una di quelle – per citare e parafrasare Marlon Brando ne ‘Il Padrino’ – che non si può rifiutare.

Per il sito spagnolo ‘Fichajes.net’, gli inglesi sono sostanzialmente pronti a mettere sul tavolo la bellezza di 87 milioni di sterline per Federico Valverde. Ovvero qualcosa come 100 milioni di euro, una cifra incredibile che davvero può spingere Florentino Perez a fare a meno di uno dei giocatori più importanti per l’equilibrio della sua squadra.

Nato a Montevideo e cresciuto nel Penarol prima del grande salto in Europa, Valverde indossa la maglia del Real Madrid dal 2016. Due anni dopo, al termine dell’esperienza prima nella squadra B e poi nel Deportivo La Coruna, approda stabilmente in prima squadra. In più di 7 anni di militanza ha:

  • Disputato 328 partite;
  • Segnato 32 gol e realizzato altrettanti assist;
  • Vinto 14 titoli, tra cui 2 Champions League.

Mainoo nell’affare Valverde?

Per la medesima fonte, il Manchester United potrebbe anche utilizzare Kobbie Mainoo come merce di scambio. Il giovane centrocampista inglese sembra essere un profilo molto gradito al Madrid, nonché un potenziale sostituto seppur parliamo di calciatori con caratteristiche differenti.

Mainoo in azione col Manchester United
Mainoo nell'affare Valverde tra Real e Manchester United

Il ventenne non è al centro del progetto dei ‘Red Devils’, tanto è vero che nel calciomercato estivo ha provato fino all’ultimo ad andarsene. In scadenza nel 2027 (con opzione), in questi mesi Mainoo è stato oggetto di interesse di almeno tre grandi club di Serie A: Juventus, Napoli e Roma.

