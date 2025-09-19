Atalanta
Kelly e Vlahovic, doppio ribaltone alla Juventus: colpo di scena rinnovo?

Con Riccardo Meloni e Carlo Roscito, nuovo appuntamento con TiAmoCalciomercato. Il punto con le ultime news calciomercato Juventus

Fino alla fine. Mai come nelle ultime due partite la Juventus di Tudor ha fatto valere il proprio motto, con due protagonisti inaspettati rispetto alle premesse di inizio stagione: Kelly e Vlahovic.

Kelly in azione con la Juve
Juve, Kelly ha conquistato anche i tifosi: colpo di scena sul mercato

Il difensore inglese ha segnato il primo e l’ultimo gol delle due folli partite contro Inter e Borussia Dortmund, sbloccando il risultato nel Derby d’Italia e pareggiando i conti all’ultimo secondo in Champions League. Dopo le forti critiche dal suo arrivo a Torino, ed un mercato estivo vissuto in bilico, l’ex Newcastle ha conquistato Tudor e sta convincendo appieno anche i propri tifosi.

In bilico rimane invece Dusan Vlahovic, che è destinato a dire addio a parametro zero, ma in campo finora il bomber serbo è risultato il più decisivo in questo avvio di stagione. Quattro gol in altrettante partite, tutti decisivi ed in uscita dalla panchina.

Calciomercato Juve, come cambia il futuro di Kelly e Vlahovic

Con i nostri Riccardo Meloni e Carlo Roscito, nel nuovo appuntamento con TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo fatto il punto sul futuro dei due bianconeri e non solo.

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic
Vlahovic-Juve, rinnovo o addio: non ci sono più dubbi

Occhio anche a possibili ribaltoni sul mercato dunque, sia per quanto riguarda il rinnovo di Dusan Vlahovic che per il futuro di Lloyd Kelly. Il difensore inglese, nel frattempo, si è già preso la titolarità nella Juve di Tudor ed è davanti a Federico Gatti nelle gerarchie difensive.

