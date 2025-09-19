Esonero dopo il derby: torna nella capitale al posto di Mourinho

I vertici del club stanno valutando il futuro dell’allenatore dopo un inizio di stagione deludente. Esonero e pronto un ritorno

I risultati del campo determinano in maniera inesorabile il futuro degli allenatori. Basta una falsa partenza per far saltare una panchina e in questa primissima fase di stagione abbiamo già assistito a qualche esonero di lusso.

Tra le teste saltate prima del tempo c’è stata anche quella di Josè Mourinho, fatto fuori dopo l’eliminazione del Fenerbahce dai preliminari di Champions League. Una delusione cocente che ha portato quindi i vertici ad interrompere il rapporto con lo Special One, il quale però non resta di certo a guardare.

L’allenatore lusitano infatti dopo qualche settimana di incertezza e tutta una serie di voci è tornato in patria per abbracciare il progetto del Benfica che ha messo sul piatto un accordo fino al 2027. Riparte quindi dalla sua Lisbona lo Special One, che in questi giorni era stato accostato anche ad un ritorno in Premier League in quel di Londra dove aveva già allenato Chelsea e Tottenham.

Mourinho era stato avvicinato alla panchina del West Ham, club che vive un inizio annata completamente da dimenticare. Gli Hammers navigano nella zona bassissima della classifica ed hanno messo a referto appena 3 punti sui 12 a disposizione.

Calciomercato Bilic può tornare al West Ham: colpo di scena in panchina

Tre ko ed una sola vittoria per il West Ham in Premier e tantissime critiche all’operato di Graham Potter, che si avvicina sempre più all’esonero.

Secondo quanto evidenziato da ‘tbrfootball.com’ i vertici della società londinese stanno valutando il futuro di Potter dopo un inizio deludente, che prosegue sulla falsa riga del finale della passata annata.

La stessa fonte sottolinea che il proprietario David Sullivan è rimasto scioccato dalle difficoltà incontrate durante il percorso dell’allenatore inglese e che un cambiamento potrebbe essere imminente.

In questo senso potrebbe essere decisiva la gara di sabato tra il West Ham e il Crystal Palace: un match che senza risultato positivo potrebbe portare all’addio di Potter.

La fonte britannica in merito al sostituto parla quindi di un possibile ritorno di Slaven Bilic che ha allenato gli Hammers fino al 2017. Un nome suggestivo per i tifosi londinesi, per certi versi anche più di Mourinho che dopo essere stato accostato ha però scelto altre strade. Il 57enne croato ha vissuto inoltre la sua ultima esperienza in Arabia Saudita nel 2024 e sarebbe pronto a tornare in panchina.