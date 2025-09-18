Ufficiale, operazione e lesione muscolare: saltano il derby

Comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore. È arrivata l’operazione: la situazione

Il weekend di Serie A si avvicina ad ampie falcate con le big pronte a scendere in campo per perseguire i rispettivi obiettivi.

C’è grande attesa in particolare per il derby tra Roma e Lazio che si disputerà domenica alle 12.30. Un lunch match da non fallire per entrambe dopo le rispettive sconfitte contro Torino e Sassuolo dell’ultimo fine settimana.

Non arrivano buone notizie soprattutto per Maurizio Sarri dall’infermeria a causa di una serie di infortuni importanti. In particolare dal comunicato odierno dei biancocelesti emerge: “La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia”.

Lazzari ha invece riportato “una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico”. Ed infine nella nota si apprende che “Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano infine il loro programma di lavoro atletico individuale”.