Nico Paz non basta: il Genoa riprende il Como al 92esimo

Il talento di scuola Real Madrid illumina la scena in riva al lago, i lariani subiscono però il pari in pieno recupero dai rossoblù

Se già lo scorso anno, aveva mostrato da subito doti fuori dal comune, in questa stagione Nico Paz sembra determinato a spaccare in due la Serie A. Dopo il gioiello su punizione alla Lazio, un altro sinistro vincente, ma non basta al Como per vincere: il Genoa resta in partita e trova il pareggio nel finale. Un 1-1 prezioso per Vieira e soci.

Partita dai ritmi subito piuttosto alti, il Como attacca e fa gioco ma il Genoa, almeno come intensità, non vuole farsi intimorire. C’è equilibrio nella primissima fase, lo rompe la giocata da urlo di Nico Paz: veronica sulla trequarti e sinistro all’angolo alto. Il tiro dell’argentino fulmina Leali e tramortisce il Genoa, il Como prende il predominio del campo e smazza gioco a piacimento. Morata ha la palla del raddoppio ma manda fuori un tap in dopo l’occasione di Kuhn. I rossoblù barcollano ma restano in partita e anzi si procurano una tripla occasione per il pari. Butez si salva su Colombo ed Ellertsson, su Masini deve pensarci il salvataggio sulla linea di Alex Valle. Prima dell’intervallo, ancora Morata cerca la porta senza trovarla.

Ripresa in cui il Como consolida il possesso, abbassa un po’ i ritmi e prova accelerazioni improvvise per chiudere la gara. Il destro di Caqueret da lontano esce fuori di poco, quello di Vojvoda viene respinto da Leali che tiene a galla i suoi. Nel finale, padroni di casa un po’ stanchi, che nelle ripartenze non sono troppo lucidi e si abbassano. Il Genoa ci prova con qualche iniziativa di Colombo e mette paura con Ostigard in un paio di circostanze su calcio piazzato. Finale convulso, il Como resta in dieci per il rosso diretto a Ramon per un brutto fallo a metà campo. E l’episodio cambia l’inerzia: il Genoa si butta in avanti e trova il pari con Ekuban in mischia, rischiando poi anche di vincerla nel lunghissimo recupero. Il primo gol in campionato vale ai liguri un punto prezioso, il Como mastica amaro ma può essere contento di una ottima prestazione che conferma i progressi.

COMO-GENOA 1-1 – 13′ Nico Paz (C), 92′ Ekuban (G)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese e Cremonese 7; Milan e Roma 6; Atalanta 5; Como, Cagliari e Torino 4; Inter, Bologna, Lazio e Sassuolo 3; Fiorentina, Genoa e Verona 2; Pisa, Parma e Lecce 1