Avvio pessimo, salta la prima panchina in Italia: ecco quando sarà ufficiale

Salta la prima panchina anche in Italia dopo l’avvio da incubo: la situazione è già precipitata. Che cosa sta succedendo

Zero punti nelle prime tre giornate, con soli 2 gol realizzati e ben 7 subiti. L’avvio da incubo della squadra potrebbe presto portare al primo esonero anche in Italia.

Massimo Donati, tecnico della Sampdoria, è già a rischio esonero: i blucerchiati hanno perso anche il terzo turno in Serie B, nella sfida casalinga contro il Cesena.

La contestazione dei tifosi è già infuocata e l’allenatore è subito in discussione: “Io credo che le persone della società debbano valutare quello che facciamo io e lo staff al campo. Quindi, se reputano che non va bene è giusto che cambino. – ha dichiarato Donati in conferenza stampa nel post partita – Se invece reputano che si facciano le cose per bene… Io mi sento sempre in discussione, già da prima di iniziare il campionato. Fa parte del gioco. Mi spiace esser partiti così per la piazza e per il club. Sicuramente devo e dobbiamo trovare la chiave per capovolgere la situazione. Io sono solo una parte del club che deve cercare di far andare bene le cose. Credo che dall’atteggiamento della squadra, si vede che lottano e ci provano”. Per Donati Monza-Sampdoria sarà già decisiva.

Sampdoria, Donati a rischio esonero: cosa filtra

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la panchina di Massimo Donati sarebbe già in bilico. Il disastroso inizio della sua Samp ha subito in discussione la posizione del tecnico.

Donati avrebbe ancora la fiducia da parte della società, ma solo a tempo limitato: la prossima partita con il Monza potrebbe essere già decisiva per il suo futuro. In caso di nuova sconfitta, la quarta in altrettante partite, l’allenatore rischia l’esonero immediato. Sono settimane già decisive in casa Samp.