Sono saltate altre due panchine: esoneri già UFFICIALI

Arrivano altri due esoneri durante la prima sosta Nazionali della stagione: ci sono gli annunci ufficiali. Tutti i dettagli

Saltano altre due panchine nel corso della sosta Nazionali. Altri due esoneri, infatti, sono già diventati ufficiali: cambiano le guide tecniche con effetto immediato.

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, le Federazioni di Venezuela e Perù hanno entrambe deciso di esonerare i Commissari Tecnici alla guida delle due Nazionali, rispettivamente Fernando Batista e Oscar Ibanez. Il Venezuela ha fallito l’obiettivo spareggi, crollando nell’ultima giornata per 6-3 contro la Colombia. Nelle ultime ore è stato direttamente il Presidente della Repubblica Nicolas Maduro a spingere per l’esonero di Batista: “L’intera nazione esige una riorganizzazione della strategia, dell’identità, della linea di combattimento e del lavoro della Vinotinto”.

Venezuela e Perù, UFFICIALE: esonerati i CT Batista e Ibanez

“L’obiettivo prefissato fin dall’inizio era quello di portare il Venezuela a giocare per la prima volta un Mondiale, e il mancato raggiungimento di questo obiettivo ci ha costretti a fare un passo indietro. – ha annunciato da parte sua il CT Batista – Prendo questa decisione con la convinzione che questa sia la migliore opzione affinché la Nazionale possa continuare a percorrere la sua strada”.

La classifica finale vede Venezuela e Perù fuori anche dallo spareggio:

Bolivia 20 punti (spareggi)

Venezuela 18

Perù 12

Cile 11

Perù, l’annuncio ufficiale su Oscar Ibanez

Ancora più deludente è stato il cammino del Perù, che ha chiuso le qualificazioni Mondiali al nono posto e con tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite. Anche la Federcalcio peruviana ha così deciso di cambiare: “Faremo una valutazione approfondita per la scelta del nuovo allenatore”. È solo settembre, ma i ribaltoni in panchina continuano.