Chiesa chiodo fisso: offerta sul gong e risposta immediata

Hanno nuovamente inserito l’esterno del Liverpool in cima ai loro dossier: la risposta non è tardata ad arrivare

Il mancato inserimento di Federico Chiesa nella lista UEFA ha rappresentato soltanto la punta dell’iceberg del rapporto ormai glaciale che intercorre tra il figlio d’arte e Arne Slot. La gioia derivata dal primo gol in Premier League nel finale della sfida con il Bournemouth è già un lontano ricordo.

Sebbene fino a questo momento l’ex attaccante della Juventus non abbia mai preso concretamente in considerazione l’idea di interrompere la sua avventura all’ombra della Kop, alcune cose potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane. Gattuso gli ha riaperto le porte della Nazionale, ma non è disposto ad aspettare in esterno.

Come se non bastasse, complice un’altra sessione di mercato vissuta da autentico protagonista, il Liverpool ha rinforzato in modo ancor più marcato la propria batteria di esterni e trequartisti. Il che significa concorrenza sempre più folta per Chiesa e margini di titolarità ridotti al lumicino. Milan, Inter, Napoli e Roma continuano a monitorare la situazione nel caso in cui si materializzassero le giuste condizioni; al momento, però, nessuna trattativa concreta bolle in pentola, al contrario di quanto suggerito dalle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia.

Federico Chiesa in Turchia? La presa di posizione del calciatore

Secondo quanto riferito da Aksam, infatti, sfruttando la data di chiusura del mercato in Turchia, fissata per il 12 settembre, il Besiktas sarebbe ritornato a farsi vivo per Chiesa. Come suggerito, non è la prima volta che il club bianconero prova a capire i margini di manovra per l’attuale esterno offensivo del Liverpool, già accostato al club di Istanbul due anni fa prima dei recenti sondaggi.

Richieste di ingaggio e velleità di giocarsi le proprie carte in un campionato competitivo come la Premier League hanno però rappresentato i principali ostacoli alla positiva chiusura della trattativa. Status quo che in realtà non sembra essere cambiato.

Stando sempre alla fonte sopra citata, infatti, Chiesa non avrebbe ancora lanciato segnali di apertura all’ipotesi Besiktas, limitandosi a ‘memorizzare’ il gradimento della compagine di Istanbul che, dopo l’eliminazione dai preliminari di Conference League, vuole rinfoltire un attacco non ancora in grado di fare la differenza. Tuttavia, a meno di clamorosi colpi di coda, non sarà Chiesa il colpo last minute del Besiktas.