Tottenham, addio UFFICIALE: il comunicato del club

Gli Spurs salutano un protagonista delle ultime stagioni, si chiude un’era: la nota spiazza tutti

Tra i club storici in Inghilterra, il Tottenham ricopre un posto importante, anche se negli ultimi anni non era riuscito a vivere molte soddisfazioni. Il digiuno di trofei, durato a lungo, si è interrotto a maggio con il trionfo in Europa League, nella tiratissima finale con il Manchester United. Un successo che ha nobilitato una stagione complessa e che soprattutto ha aperto la strada all’entrata in Champions League, come possibile trampolino di lancio per un futuro più radioso. Eppure, proprio dopo un traguardo così prestigioso, all’improvviso si chiude un’era in casa Spurs, con un addio che fa rumore.

Poco fa, è infatti arrivata la nota del club londinese, che ha comunicato l’addio di Daniel Levy. Dopo ben 25 anni, non sarà più lui l’Executive Chairman della società, ruolo da cui si è dimesso. Nel comunicato, il Tottenham elenca il percorso di crescita con lui vissuto, con la presenza in Europa in 18 stagioni delle ultime 20, gli investimenti nello stadio e nella academy, la crescita del brand in tutto il mondo, che ha reso gli ‘Spurs’ una delle squadre più riconoscibili.

Nella nota, Levy ringrazia tutti i tifosi del Tottenham per il loro sostegno e si dice molto orgoglioso di quanto fatto in un quarto di secolo alla guida del club. Mentre Peter Charrington, entrato nella carica di Non-Rxecutive Chairman, annuncia l’inizio di una nuova era e si dice certo che siano state poste basi solide per il futuro. A conclusione della nota, si legge, in ogni caso: “Non ci sono cambiamenti nella proprietà o nella struttura azionaria del Club“.