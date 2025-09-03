UFFICIALE, trasferimento non valido: lo ha deciso la Fifa

La Fifa blocca l’operazione di mercato: il comunicato ufficiale non lascia dubbi

Nulla da fare: il trasferimento in programma è ufficialmente saltato e il giocatore non ha potuto tornare in quello che, a tutti gli effetti, è il club in cui è cresciuto.

Tale sarebbe stato per Aymeric Laporte il ritorno all’Athletic Club. Il giocatore, nazionale spagnolo ma nato in Francia, è cresciuto nel club di Bilbao, che si è mosso per riportare il difensore in terra basca dopo le esperienze prima al Manchester City e poi in Arabia Saudita, all’Al-Nassr. La Fifa ha comunicato alla Federcalcio spagnola di non aver potuto convalidare il trasferimento del difensore all’Athletic per il fatto che la documentazione dell’Al-Nassr è stata inviata in ritardo.

Athletic Club, la Fifa blocca l’arrivo di Laporte

A chiarire il tutto ci ha pensato proprio il club basco, attraverso un lungo comunicato, facendo un lungo resoconto di quelli che sono stati gli eventi della vicenda.

Questo il comunicato:

“L’Athletic Club desidera informare i propri soci e tutti i tifosi che la FIFA ha respinto la richiesta della Federazione calcistica spagnola (RFEF) di ottenere un Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC) dalla Federazione calcistica saudita per completare l’ingaggio di Aymeric Laporte.

Il resoconto degli eventi è il seguente:

1.- Il 1 settembre, durante il periodo di tesseramento dei giocatori consentito dal regolamento, Aymeric Laporte Fevre, il club saudita Al-Nassr Football Club e l’Athletic Club hanno concordato il trasferimento del giocatore all’Athletic Club, a determinate condizioni.

2.- L’Athletic Club ha caricato la domanda di trasferimento sulla piattaforma Time Matching System (TMS) della Fifa il 1 settembre, sebbene non sia stato possibile completarla integralmente in tale data a causa di circostanze e fattori esterni al di fuori del controllo del club.

3.- Il 2 settembre, la RFEF ha richiesto alla FIFA di concedere un’eccezione al processo di convalida per ottenere il Certificato di Trasferimento Internazionale dalla Federazione calcistica saudita, in modo che l’Athletic Club potesse tesserare il giocatore.

4.- Il 3 settembre, la RFEF ha informato l’Athletic Club tramite e-mail che la FIFA aveva respinto la domanda e la possibilità di ottenere il Certificato di Trasferimento Internazionale.

L’Athletic Club continua a lavorare per trovare una soluzione positiva per tutte e tre le parti (Al-Nassr, il giocatore e l’Athletic Club) e sta valutando tutte le possibilità nell’ambito del quadro giuridico esistente. L’Athletic Club conferma che, qualora il trasferimento di Aymeric Laporte all’Athletic Club non dovesse concretizzarsi, gli accordi tra le parti saranno nulli e privi di effetto, senza alcuna ripercussione finanziaria per la nostra organizzazione, in conformità con le condizioni stipulate nei contratti tra l’Athletic Club, l’Al-Nassr e il giocatore. L’Athletic Club, nel suo impegno alla trasparenza e alla fornitura di informazioni accurate ai propri soci, fornirà spiegazioni complete una volta esaurite tutte le strade per risolvere la situazione attuale”.