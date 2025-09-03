“Pjanic alla Modric”: la provocazione scatena i tifosi della Juventus

Juventus, spunta la provocazione dopo la chiusura del calciomercato: “Pjanic alla Modric”. Le reazioni dei tifosi bianconeri

L’ultimo giorno di mercato appena andato in archivio rischia di cambiare gli equilibri della prossima Serie A 2025/26. Dal colpo Hojlund in casa Napoli al doppio rinforzo per la Juventus di Tudor Zhegrova-Openda.

I bianconeri hanno concluso il mercato in entrata con altri due attaccanti, arrivati dopo il mancato accordo con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Randal Kolo Muani. A centrocampo, invece, l’unico volto “nuovo” rispetto alla passata stagione sarà Fabio Miretti, che è rientrato dal prestito secco al Genoa. Il reparto sarà così composto da capitan Locatelli, Khephren Thuram, Koopmeiners e McKennie. Nelle ultime ore è spuntata anche la provocazione Pjanic.

Calciomercato Juve, spunta la provocazione: “Pjanic alla Modric da svincolato”

Sul suo profilo X, Daniele De Felice si rivolge così ai tifosi bianconeri: “Vi piacerebbe un Pjanic svincolato alla Modric a fare da chioccia e uomo spogliatoio?”.

Vi piacerebbe un #Pjanic svincolato alla Modric a fare da chioccia e uomo spogliatoio? pic.twitter.com/KQQ6Ke6oIm — Daniele De Felice (@DanieleBibo) September 2, 2025

Ma serio? L abbiamo mandato via nn so quanti anni fa xk lento.. e ora? — Federicosini (@federicosini83) September 2, 2025

@antoniocorsa Ciao, secondo te per il centrocampo della Juve sarebbe follia pensare a qualche “vecchio” svincolato, per farlo giocare un anno, anche a mezzo servizio? Penso a Müller ma anche a Pjanic per esempio! Magari è una follia ma magari no. Che ne pensi? — The GentlemAn (@troll_lazy) September 2, 2025

Da prendere subito, nettamente superiore a Locatelli. — Adriano Silvestri (@Adriano161093) September 2, 2025

I sostenitori della Juventus sono divisi sul possibile ritorno del 35enne, attualmente svincolato dopo l’esperienza al CSKA Mosca. Per il momento, però, non c’è assolutamente nulla di concreto.