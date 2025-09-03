Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Pjanic alla Modric”: la provocazione scatena i tifosi della Juventus

Foto dell'autore

Juventus, spunta la provocazione dopo la chiusura del calciomercato: “Pjanic alla Modric”. Le reazioni dei tifosi bianconeri

L’ultimo giorno di mercato appena andato in archivio rischia di cambiare gli equilibri della prossima Serie A 2025/26. Dal colpo Hojlund in casa Napoli al doppio rinforzo per la Juventus di Tudor Zhegrova-Openda.

Pjanic dalla Juventus ai rimpianti
Pjanic alla Modric: la provocazione in casa Juventus (Foto LaPresse) – calciomercato.it

I bianconeri hanno concluso il mercato in entrata con altri due attaccanti, arrivati dopo il mancato accordo con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Randal Kolo Muani. A centrocampo, invece, l’unico volto “nuovo” rispetto alla passata stagione sarà Fabio Miretti, che è rientrato dal prestito secco al Genoa. Il reparto sarà così composto da capitan Locatelli, Khephren Thuram, Koopmeiners e McKennie. Nelle ultime ore è spuntata anche la provocazione Pjanic.

Calciomercato Juve, spunta la provocazione: “Pjanic alla Modric da svincolato”

Sul suo profilo X, Daniele De Felice si rivolge così ai tifosi bianconeri: “Vi piacerebbe un Pjanic svincolato alla Modric a fare da chioccia e uomo spogliatoio?”.

I sostenitori della Juventus sono divisi sul possibile ritorno del 35enne, attualmente svincolato dopo l’esperienza al CSKA Mosca. Per il momento, però, non c’è assolutamente nulla di concreto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie