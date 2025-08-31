PAGELLE E TABELLINO INTER-UDINESE 1-2: Calhanoglu irriconoscibile, Dumfries croce e delizia

Voti, top e flop del match del Meazza, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tonfo della squadra di Chivu: serata storica per i friulani

L’Inter stecca, notte da sogno per l’Udinese che espugna San Siro nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A.

L’iniziale vantaggio ad opera di Dumfries (servito da Thuram) non basta ai padroni di casa a evitare una sorprendente sconfitta davanti al pubblico amico. L’Udinese reagiste subito e con Davis e Atta fa il colpaccio al Meazza. Calhanoglu è impalpabile, Dumfries croce e delizia: l’olandese dopo il gol procura maldestramente il rigore del pareggio. Davis è incontenibile, Runjaic firma l’impresa. Alla fine sono fischi per l’Inter.

Le pagelle di Inter-Udinese: tonfo Chivu, Davis incontenibile

TOP Inter: Dimarco 6 – Sinistro radente, stilisticamente perfetto: peccato che Thuram sia in offside, vanificando la prodezza del canterano. Non si risparmia sulla corsia mancina, piazzando anche qualche cross interessante. Uno dei pochi da salvare in casa interista.

FLOP Inter: Calhanoglu 4 – Uno squillo a inizio ripresa e basta, decisamente troppo poco per uno del suo peso specifico. A trattati svogliato, lento nella manovra e macchinoso rispetto al Calhanoglu ammirato nelle scorse stagioni. Irriconoscibile.

INTER

Sommer 5

Bisseck 4,5

Acerbi 5 (82′ Bonny SV)

Bastoni 5

Dumfries 5,5

Barella 5 (82′ Zielinski SV)

Calhanoglu 4 (68′ Esposito 5,5)

Sucic 4,5 (62′ Mkhitaryan 5)

Dimarco 6 (82′ Carlos Augusto SV)

Thuram 5,5

Lautaro Martinez 5

All. Chivu 5

UDINESE

TOP Udinese: Davis 7,5 – Freddissimo dal dischetto, regala ad Atta anche la palla che porta al 2-1 dei friulani. Fisicamente non lo sposti, vince tutti i duelli. E palla al piede son dolori per i difensori nerazzurri…

FLOP Udinese: Kristensen 5,5 – In difficoltà nel primo tempo, fatica nel corpo a corpo con Thuram in area di rigore. Si addormenta sul vantaggio di Dumfries: ritarda l’uscita, tenendo così in gioco l’olandese. Ci pensa però il solidissimo Solet a dargli man forte.

Sava 6,5

Bertola 6 (46′ Goglichidze 6)

Kristensen 5,5

Solet 7

Ehizibue 6,5 (80′ Modesto 6,5)

Atta 7

Karlstrom 6,5

Piotrowski 6,5 (70′ Zarraga 6)

Zemura 6,5

Bayo 6 (62′ Buska)

Davis 7,5 (70′ Ekkelenkamp 6)

All. Runjaic 8

Arbitro: Marchetti 5

Il tabellino di Inter-Udinese: Atta decisivo, impresa Runjaic

Dal 5-0 al Torino, allo scivolone di questa sera al Meazza contro l’Udinese. Da un estremo all’altro per l’Inter, punita dai friulani dopo una serata da dimenticare in fretta. Chivu in confusione: alla fine non basta neanche una formazione super offensiva con quattro punte in campo.

INTER-UDINESE 1-2

17′ Dumfries (I); 29′ rig. Davis (U); 40′ Atta (U)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi (82′ Bonny), Bastoni; Dumfries, Barella (82′ Zielinski), Calhanoglu (68′ Esposito), Sucic (62′ Mkhitaryan), Dimarco (82′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Darmian, Palacios Allenatore: Cristian Chivu.

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola (46′ Goglichidze), Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski (70′ Zarraga), Zemura; Bayo (62′ Buska), Davis (70′ Ekkelenkamp). A disposizione: Nunziante, Venuti, Lovric, Kamara, Bravo, Kabasele, Camara, Miller, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic.

Arbitro: Marchetti (sez. Ostia)

VAR: Marini

Ammoniti: Bertola (U), Solet (U)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 6′; presenti 70.796 spettatori per il match di San Siro.