Milan: blitz in Serie A, doppio rinforzo dall’Udinese

I rossoneri potrebbero ragionare sulla possibilità di andare a bussare alla porta dell’Udinese per chiudere una doppia operazione: le ultime

È un Milan che continua ad essere molto attivo in queste ore di calciomercato. Le priorità sono rappresentate sempre da un centrocampista e un difensore e attenzione alla possibilità di prendere entrambi in Serie A. Ci potrebbero essere presto dei contatti con l’Udinese per capire la fattibilità di una doppia operazione.

Secondo le informazioni di Gianluigi Longari, il Milan avrebbe inserito nella short list di centrocampo un giocatore dell’Udinese e a questo punto non è da escludere una doppia operazione con i friulani. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma resta una pista da attenzionare vista la necessità dei rossoneri di rinforzare la rosa e il nome di Joe Gomez non sembra assolutamente convincere il club di via Aldo Rossi per diversi motivi. A questo punto vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Milan: doppio affare con l’Udinese, i dettagli

Il Milan non ha alcuna intenzione di chiudere a mani vuote il calciomercato e proverà nelle prossime ore ad accelerare per dare ad Allegri i rinforzi richiesti. Al momento le priorità si chiamano Rabiot e Joe Gomez anche se sono due operazioni non assolutamente facili per motivi differenti. Da qui la possibile scelta di virare su obiettivi magari differenti, ma che consentono ad Allegri di avere maggiori sicurezze.

Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Lovric dell’Udinese. I bianconeri potrebbero privarsi del proprio giocatore in queste ultime ore di calciomercato e un pensiero il Milan lo potrebbe fare. Ma l’asse con il club friulano è destinata a non finire qui visto che c’è anche la possibilità di andare a prendere Kristensen. Il danese classe 2002 è uno dei talenti presenti nel nostro campionato e andrebbe a completare il reparto difensivo.

Per il momento i fari sono puntati naturalmente su Lovric. Ma il Milan nel corso delle prossime ore potrebbe fare un tentativo anche per Kristensen andando a chiudere una operazione di calciomercato importante per completare la rosa e consentire ad Allegri di avere una squadra comunque ricca di qualità.

Mercato Milan: Kristiansen possibile rinforzo con Lovric

Per il momento il Milan non ha alcuna voglia di continuare a non chiudere gli obiettivi prefissati e per questo motivo si lavora con la volontà di definire nel minor tempo possibile il difensore e il centrocampista. I nomi di Lovric e Kristensen sono da tenere in considerazione per le prossime ore di calciomercato.

I contatti fra il Milan e l’Udinese potrebbero diventare sempre più intensi nel giro di davvero qualche ora. Il club di via Aldo Rossi inizia a muoversi con convinzione sul calciomercato per completare la rosa.