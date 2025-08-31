Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Genoa-Juventus 0-0 e Torino-Fiorentina 0-0: Casadei a botta sicura, grande parata di De Gea – LIVE

La domenica della seconda giornata del massimo campionato italiano si apre con un doppio appuntamento interessante

Dopo gli anticipi giocati tra venerdì e sabato, scendono in campo le squadre impegnate in questo secondo turno della Serie A: Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina.

Tudor guarda la sua Juventus in campo
Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

I bianconeri, guidati dall’allenatore Igor Tudor, si presentano a questa difficile partita dopo la convincente vittoria ottenuta all’esordio contro il Parma del giovane Cuesta: decisive le reti dei due bomber attualmente presenti in rosa, il neo arrivato Jonathan David e Dusan Vlahovic. Di contro, i rossoblu del grande ex Patrick Vieira, sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche conquistato contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-JUVENTUS

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Roma e Cremonese punti 6; Inter*, Como, Juventus*, Bologna e Milan 3; Atalanta 2; Fiorentina*, Cagliari, Pisa, Genoa*, Udinese*, Parma, Verona* e Lecce 1; Lazio*, Sassuolo e Torino* 0.
*una partita in meno

Pioli osserva la partita della Fiorentina dalla panchina
Stefano Pioli (LaPresse) – Calciomercato.it

L’altra gara delle 18.30 vede, come detto, di fronte il Torino e la Fiorentina, con umori decisamente opposti sulle due panchine dopo le prime partite giocate.

I padroni di casa, guidati dal tecnico Marco Baroni, hanno tutta l’intenzione di riscattarsi dopo la manita subita contro l’Inter di Cristian Chivu nel primo turno, una partita che non è mai stata in discussione. Di contro, i viola di Stefano Pioli, freschi di qualificazione alla fase a campionato della Conference League, hanno pareggiato sul campo del Cagliari di Pisacane nella prima giornata di campionato. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-FIORENTINA

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. All. Pioli.

