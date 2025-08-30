DIRETTA Serie A, Bologna-Como e Parma-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due partite della seconda giornata

Iniziata ieri con Cremonese-Sassuolo e Lecce-Milan, la seconda giornata del campionato di Serie A entra oggi nel vivo con quattro partite in palinsesto. Si parte alle 18.30 con Bologna-Como e Parma-Atalanta. Due sfide molto interessanti, che assumono già il sapore della rivalsa per felsinei, ducali e bergamaschi, usciti con molte ombre e poche luci dal primo turno.

Partiamo dalla partita dello Stadio Dall’Ara, dove la squadra allenata da Cesc Fabregas va a caccia di conferme dopo la splendida vittoria ottenuta in casa contro la Lazio. Dopo un calciomercato da assoluta protagonista, la società lariana sogna di conquistare una storica qualificazione europea a fine stagione. Per farlo, proverà a vincere un altro scontro diretto, dopo quello vinto contro l’undici di Maurizio Sarri.

Sconfitto per 0-1 dalla Roma di Gasperini, Vincenzo Italiano cerca il primo acuto stagionale davanti ai propri tifosi. A pochi chilometri da Bologna, a Parma i padroni di casa ospiteranno i nerazzurri di Bergamo. L’esordio del giovane Cuesta come allenatore in Serie A si è concluso con una sconfitta in casa della Juventus e i gialloblu proveranno a sfruttare l’effetto Tardini per conquistare i primi punti stagionali.

Dopo le fallimentari esperienze a Roma e a Southampton, Ivan Juric ha esordito sulla panchina atalantina con un passo falso, pareggiando in casa contro il Pisa. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Como e Parma-Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.

CLASSIFICA SERIE A: Cremonese* punti 6; Inter, Napoli, Como, Juventus, Roma e Milan* 3; Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Pisa, Genoa, Udinese, Verona e Lecce* 1; Bologna, Parma, Lazio, Sassuolo* e Torino 0.

*una partita in più