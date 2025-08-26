“Sconcertato da Lookman”. Annuncio in diretta, l’ultimo colpo dell’Inter | ESCLUSIVO

Da Lookman all’ultimo colpo di mercato: le dichiarazioni in esclusiva a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it

Inizia col botto la nuova stagione dell’Inter di Chivu. I nerazzurri hanno travolto 5-0 il Torino di Baroni, con la dirigenza che può lavorare ora con maggiore serenità in vista del rush finale di mercato.

Intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista Lapo De Carlo si è espresso così sulle strategie dei nerazzurri per gli ultimi giorni del calciomercato estivo: “Marotta dice che non arriverà nessun altro, mancano cinque giorni e quindi giocherà a carte scoperte. A me sembra che sia uno che quando dice una cosa la dice. Non è uno che gioca a poker, non è più quello della Juventus, è cambiato“.

Nella serata di ieri San Siro ha scoperto il talento di Sucic: “Ieri sera ho detto questo è un fenomeno. Ha fatto un primo tempo strepitoso. Era ovunque, a destra, a sinistra, in mezzo al campo, recuperava palloni, verticalizzava. Impressionante. Onestamente non credevo che fosse così forte. E ha corso più di tutti”. E sulle differenze da Inzaghi a Chivu: “So che i giocatori hanno apprezzato molto uno stile di lavoro che in precedenza non c’era. Quando si cambia allenatore si cambia anche lo stile e l’approccio”.

De Carlo ha poi commentato il caso Lookman ed il mercato dei nerazzurri: “Io speravo che l’Inter riuscisse ad avere i soldi per andare a prendere Lookman, o un difensore. Francamente non ho capito molto la scelta di Diouf. È giovane, benissimo, ma mi sembra abbia più le caratteristiche di un Kondogbia più snello, e che comunque sia un recuperatore di palloni che però non dialoga con la squadra. Non è un giocatore che gioca di prima. È un giocatore che faceva lo sradicatore di palloni in un campionato come la Ligue 1, può anche andare bene. Io spero tanto che cresca perché l’ho visto veramente in difficoltà”.

Calciomercato Inter, De Carlo sentenzia: “La vicenda Lookman mi ha lasciato sconcertato”

Ancora su Lookman ha poi aggiunto: “Ho sperato per Lookman, ma evidentemente quello che è successo è grave. Una campagna così vendicativa come quella che ha fatto l’Atalanta nei confronti di Lookman non l’avevo mai vista. L’anno scorso Koopmeiners l’hanno dato, mentre invece Lookman, a quanto pare, è proibito all’Inter. Mi lascia un po’ sconcertato“.

“Ieri l’Inter è andata in difficoltà anche in difesa. Non so se davvero verrà fatto questo acquisto all’ultimo momento – ha concluso il giornalista – perché Frattesi a quanto pare ha avuto un’offerta molto importante. Non so se veramente da 40 milioni, ma stiamo parlando di una cessione che se dovesse davvero arrivare potrebbe portare all’Inter ad avere un tesoretto importante. Le prossime 72 ore saranno per me decisive”.