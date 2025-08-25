PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 5-0: Thuram immarcabile, disastro Baroni

Voti, top e flop del match del ‘Meazza’, valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Pokerissimo della squadra di Chivu che schianta i granata: doppietta per l’attaccante francese
Inter travolgente all’esordio in campionato: Torino schiantato per 5-0 a San Siro, alla prima uscita ufficiale in Serie A alla guida dei nerazzurri per Chivu.
I padroni di casa dominano in lungo e in largo, trascinati da un Marcus Thuram superlativo e in serata di grazia. Doppietta per il figlio d’arte, letteralmente immarcabile per i difensori granata. Bastoni apre le marcature e firma anche un assist, mentre capitan Lautaro Martinez e Bonny (alla prima gioia interista) arrotondando il risultato. Disastroso il Torino di Baroni: figuraccia che farà riflettere il patron Cairo anche in sede di mercato.
Le pagelle di Inter-Torino: gol e assist per Bastoni, Gineitis da incubo
INTER
TOP Inter: Thuram 8 – Che show davanti a papà Lilian e al fratello juventino Khephren! Si prende la scena e guida l’Inter verso la prima vittoria stagionale. Mette in mostra il bagaglio del grandissimo attaccante: in serate del genere è immarcabile…
FLOP Inter: Pavard 5,5 – I pochissimi pericoli per la difesa nerazzurra arrivano dalle sue parti. Qualche dormita di troppo per il difensore francese a risultato acquisito.
- Sommer 6
- Pavard 5,5
- Acerbi 6,5
- Bastoni 7,5 (86′ Luis Henrique SV)
- Dumfries 6,5
- Sucic 7
- Barella 6,5
- Mkhitaryan 6,5 (78′ Zielinski SV)
- Dimarco 6,5 (68′ Carlos Augusto 6)
- Thuram 8 (68′ Bonny 7)
- Lautaro Martinez 7 (78′ Diouf SV)
- All. Chivu 7,5
TORINO
TOP Torino: Casadei 5,5 – Ex della contesa a San Siro, uno dei pochi a metterci un po’ di pepe nel marasma generale. Palla col contagiri che il ‘Cholito’ Simeone cicca malamente.
FLOP Torino: Gineitis 3 – A dir poco disastroso, asfaltato dai dirimpettai di casa in mezzo al campo. Troppo morbido sul 2-0 nerazzurro, si ripete nella ripresa regalando il tris a Lautaro. Senza mordente, come tutto il ‘Toro’ del resto.
- Israel 5
- Lazaro 5 (79′ Anjorin SV)
- Coco 4,5
- Masina 4
- Biraghi 4,5
- Gineitis 3
- Ilkhan 5 (58′ Tameze 5)
- Casadei 5,5
- Ngonge 5 (79′ Pedersen SV)
- Simeone 5 (64′ Adams 5)
- Vlasic 4,5 (58′ Aboukhlal 5)
- All. Baroni 3
Arbitro: La Penna 6,5
Serie A, il tabellino di Inter-Torino: debutto super per Chivu, subito a segno Bonny
Non poteva desiderare un esordio migliore Cristian Chivu all’esordio sulla panchina dell’Inter. ‘Manita’ al debutto per il tecnico rumeno, con i nerazzurri che regalano spettacolo al ‘Meazza’ di fronte a un Torino in totale disarmo. In casa interista c’è gloria anche per l’altro debuttante Bonny.
INTER-TORINO 5-0
18′ Bastoni; 36′ e 62′ Thuram; 52′ Lautaro Martinez; 73′ Bonny
Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (86′ Luis Henrique); Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan (78′ Zielinski), Dimarco (68′ Carlos Augusto); Thuram (68′ Bonny), Lautaro Martinez (78′ Diouf). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Frattesi, Bisseck, Darmian, Palacios. Allenatore: Chivu.
Torino (4-3-3): Israel; Lazaro (79′ Anjorin), Coco, Masina, Biraghi; Gineitis, Ilkhan (58′ Tameze), Casadei; Ngonge (79′ Pedersen), Simeone (64′ Adams), Vlasic (58′ Aboukhlal). A disposizione: Paleari, Popa, Ilic, Maripan, Dembele, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni
Arbitro: La Penna (sez. Roma)
VAR: Paterna
Ammoniti:
Espulsi:
Note: recupero 1′ e 0′; presenti 72.332 spettatori per il match di San Siro