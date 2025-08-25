PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 5-0: Thuram immarcabile, disastro Baroni

Voti, top e flop del match del ‘Meazza’, valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Pokerissimo della squadra di Chivu che schianta i granata: doppietta per l’attaccante francese

Inter travolgente all’esordio in campionato: Torino schiantato per 5-0 a San Siro, alla prima uscita ufficiale in Serie A alla guida dei nerazzurri per Chivu.

I padroni di casa dominano in lungo e in largo, trascinati da un Marcus Thuram superlativo e in serata di grazia. Doppietta per il figlio d’arte, letteralmente immarcabile per i difensori granata. Bastoni apre le marcature e firma anche un assist, mentre capitan Lautaro Martinez e Bonny (alla prima gioia interista) arrotondando il risultato. Disastroso il Torino di Baroni: figuraccia che farà riflettere il patron Cairo anche in sede di mercato.

Le pagelle di Inter-Torino: gol e assist per Bastoni, Gineitis da incubo

INTER

TOP Inter: Thuram 8 – Che show davanti a papà Lilian e al fratello juventino Khephren! Si prende la scena e guida l’Inter verso la prima vittoria stagionale. Mette in mostra il bagaglio del grandissimo attaccante: in serate del genere è immarcabile…

FLOP Inter: Pavard 5,5 – I pochissimi pericoli per la difesa nerazzurra arrivano dalle sue parti. Qualche dormita di troppo per il difensore francese a risultato acquisito.

Sommer 6

Pavard 5,5

Acerbi 6,5

Bastoni 7,5 (86′ Luis Henrique SV)

Dumfries 6,5

Sucic 7

Barella 6,5

Mkhitaryan 6,5 (78′ Zielinski SV)

Dimarco 6,5 (68′ Carlos Augusto 6)

Thuram 8 (68′ Bonny 7)

(68′ Bonny 7) Lautaro Martinez 7 (78′ Diouf SV)

All. Chivu 7,5

TORINO

TOP Torino: Casadei 5,5 – Ex della contesa a San Siro, uno dei pochi a metterci un po’ di pepe nel marasma generale. Palla col contagiri che il ‘Cholito’ Simeone cicca malamente.

FLOP Torino: Gineitis 3 – A dir poco disastroso, asfaltato dai dirimpettai di casa in mezzo al campo. Troppo morbido sul 2-0 nerazzurro, si ripete nella ripresa regalando il tris a Lautaro. Senza mordente, come tutto il ‘Toro’ del resto.

Israel 5

Lazaro 5 (79′ Anjorin SV)

Coco 4,5

Masina 4

Biraghi 4,5

Gineitis 3

Ilkhan 5 (58′ Tameze 5)

Casadei 5,5

Ngonge 5 (79′ Pedersen SV)

Simeone 5 (64′ Adams 5)

Vlasic 4,5 (58′ Aboukhlal 5)

All. Baroni 3

Arbitro: La Penna 6,5

Serie A, il tabellino di Inter-Torino: debutto super per Chivu, subito a segno Bonny

Non poteva desiderare un esordio migliore Cristian Chivu all’esordio sulla panchina dell’Inter. ‘Manita’ al debutto per il tecnico rumeno, con i nerazzurri che regalano spettacolo al ‘Meazza’ di fronte a un Torino in totale disarmo. In casa interista c’è gloria anche per l’altro debuttante Bonny.

INTER-TORINO 5-0

18′ Bastoni; 36′ e 62′ Thuram; 52′ Lautaro Martinez; 73′ Bonny

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (86′ Luis Henrique); Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan (78′ Zielinski), Dimarco (68′ Carlos Augusto); Thuram (68′ Bonny), Lautaro Martinez (78′ Diouf). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Frattesi, Bisseck, Darmian, Palacios. Allenatore: Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro (79′ Anjorin), Coco, Masina, Biraghi; Gineitis, Ilkhan (58′ Tameze), Casadei; Ngonge (79′ Pedersen), Simeone (64′ Adams), Vlasic (58′ Aboukhlal). A disposizione: Paleari, Popa, Ilic, Maripan, Dembele, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni

Arbitro: La Penna (sez. Roma)

VAR: Paterna

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 0′; presenti 72.332 spettatori per il match di San Siro