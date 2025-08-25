Juve, trattativa lampo: affare praticamente in chiusura | CM.IT

I bianconeri nell’ultima settimana di mercato cominciano subito a chiudere delle operazioni anche in uscita

La Juve archivia la prima giornata di campionato con il 2-0 al Parma firmato dai gol delle sue prime punte: vantaggio di Jonathan David, raddoppio di Dusan Vlahovic appena entrato. Il serbo chiude una partita che poteva complicarsi parecchio visto che pochi secondi prima era stato espulso Cambiaso. Alla fine tre punti importanti per partire col piede giusto in un momento ancora di pienissimo mercato, pur non convincendo più di tanto.

Intanto, prima del match col Genoa di domenica prossima ci sarà da lavorare parecchio anche per la dirigenza che spera di piazzare gli ultimi colpi. Kolo Muani rischia seriamente di saltare dopo un lunghissimo inserimento, sarebbe una beffa. Ma quella di Vlahovic rischia di essere una situazione che blocca tutto, anche se per lui può ancora succedere di tutto. La pista Milan va tenuta apertissima fino all’ultimo giorno di mercato. Nel frattempo è andato via Douglas Luiz, ma resta da risolvere anche il nodo Nico Gonzalez con Zhegrova in stand-by e non solo.

Tiago Djalò al Besiktas: le ultime

Si parla ancora di un possibile rinforzo sulla fascia destra, dove ieri ha agito addirittura Pierre Kalulu, di professione difensore centrale o terzino. Sarà una settimana buona però anche per chiudere qualche altra uscita di esuberi che magari non condizionano in maniera totale il mercato ma che di certo alleggeriranno il bilancio. Uno è Arthur, ormai quasi del Gremio, l’altro è Tiago Djalò.

La Juventus è infatti vicina a chiudere per l’addio del difensore portoghese con il Besiktas. La trattativa è in corso e procede, in bianconero – come risulta a Calciomercato.it – dovrebbero finire circa 4-5 millioni di euro. Lo scorso anno sembrava ormai un giocatore della Roma, ma tra problemi fisici e un accordo non trovato del tutto nonostante il viaggio nella capitale del giocatore la trattativa saltò. Poi il passaggio al Porto, dove però ha giocato appena 17 partite in tutta la stagione con 2 gol segnati. Ora il rientro alla Juve, da subito fuori dal progetto tecnico bianconero. Nelle prossime ore l’affare si può concludere positivamente e Tiago Djalò, in scadenza con la Vecchia Signora, è pronto a ripartire dalla Turchia.