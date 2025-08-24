Salta un altro affare per la Juve: accordo totale da oltre 20 milioni

Nuova battuta d’arresto per Comolli che incassa un altro colpo: la trattativa è ormai giunta ai suoi (inevitabili) titoli di coda

Con la gara contro il Parma nel mirino, la Juventus continua a navigare a vista sul mercato. I tasselli mancanti con cui completare l’organico di Tudor non sono pochi; molto più ingombranti, però, sono quelle cessioni che stanno frenando e non poco i piani dei bianconeri.

I prossimi giorni segneranno un autentico punto di svolta per Comolli che, definita la trattativa con il Nottingham Forest per Douglas Luiz, è chiamato ad una decisione concreta in merito al nuovo centrocampista. Sono effettivamente due le tipologie di jolly accostati alla ‘Vecchia Signora’: un giocatore abituato a calpestare le zolle davanti alla difesa come André o Hjulmand e calciatori dai raggi d’azione più avanzati come Matt O’Riley. L’indicazione fornita da Tudor a proposito dell’eventuale impiego di Douglas Luiz in veste di trequartista farebbero propendere l’ago della bilancia a favore del classe 2000 del Brighton che effettivamente è il primo nome nella lista dei desideri di Comolli.

Calciomercato Juventus, sfuma un altro centrocampista: ecco la fumata bianca

Tuttavia, occhio alle sorprese. L’ultima avrebbe potuto portare a Londra, destinazione Chelsea. Nei giorni scorsi d’Oltremanica era infatti rimbalzata l’indiscrezione secondo cui anche la Juventus si sarebbe messa in fila per Chukwuemeka. Accostato in tempi non sospetti anche al Napoli, che però non ha mai presentato un’offerta concreta sul tavolo negoziale, il classe 2003 rappresenta un profilo sui generis nel panorama calcistico internazionale per il modo moderno con il quale interpreta il suo ruolo.

Anche per questo il suo nome – in tempi e in modi diversi – è finito nei dossier di molti top club. A spuntarla, però, o quantomeno a mettere basi solidissime per far saltare il banco, sarebbe stato il Borussia Dortmund. Da tempo sulle tracce di uno dei prodotti più luccicanti del vivaio dell’Aston Villa, Chukwuemeka avrebbe infatti trovato l’intesa con i gialloneri. A riferirlo è Matteo Moretto che spiega come il Chelsea abbia dato il suo via libera definitivo e convinto una volta ascoltata l’ultima proposta dei tedeschi dal valore di 20 milioni di euro più bonus.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il centrocampista ritornerà al Borussia tre le cui file ha militato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando complessivamente 383 minuti (impreziosite anche da un gol). Benché sia stato utilizzato con il contagocce nella sua prima esperienza in giallonero, il ragazzo si è messo subito in mostra calamitando larghi consensi. Da qui il pressing costante dei tedeschi che, dopo essersi visti rifiutare diverse offerte, sono finalmente riusciti a far saltare il banco sia con il giocatore, con cui l’accordo in realtà era stato trovato già da tempo, sia con il Chelsea.