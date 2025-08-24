DIRETTA Serie A, Juventus-Parma e Atalanta-Pisa: formazioni UFFICIALI LIVE

La sfida tutta nerazzurra e quella tra bianconeri e ducali verranno seguite in tempo reale da Calciomercato.it

La prima giornata di campionato ha già regalato una grande sorpresa, con la vittoria della Cremonese in casa del Milan e i primi processi a Massimiliano Allegri. Napoli e Roma, invece, non hanno steccato e in ottica alta classifica, questa sera toccherà alla Juventus provare a rispondere presente.

In casa contro il Parma, la squadra allenata da Igor Tudor tenterà di lasciare fuori dal campo le incertezze derivanti da un calciomercato in entrata molto risicato, dando subito fiducia ai due nuovi arrivati: Joao Mario e Jonathan David. Il tecnico croato non potrà invece contare su Cabal, Milik, Miretti, Perin e Savona, fermi ai box da diverso tempo.

In casa parmense, c’è grande curiosità per l’esordio in campionato di Carlos Cuesta. Battesimo di fuoco per il 30enne spagnolo, che diventerà l’allenatore più giovane nella storia della Serie A.

Contemporaneamente alla sfida di Torino, a Bergamo l’Atalanta accoglierà il ritorno nella massima serie del Pisa. Una sfida tutta nerazzurra, caratterizzata senza dubbio dal caso Adeamola Lookman, messo fuori squadra fino alla fine del calciomercato. Dopo aver fallito sia nella Roma che nel Southampton, Ivan Juric ha raccolto la pesante eredità di Gian Piero Gasperini. I toscani, dal canto loro, sperano in un’impresa dopo essersi affidati ad Alberto Gilardino in panchina. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juve-Parma e Atalanta-Pisa

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu,Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Cambiaso; David. All. Tudor

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta

ARBITRO: Marcenaro

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric

PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino

ARBITRO: Arena

CLASSIFICA SERIE A: