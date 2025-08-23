Juve, pazza offerta al Como? Annuncio dalla Spagna

La Juve si sta guardando attorno ed ora guarda con interesse in casa Como. Arriva, da questo punto di vista, una notizia che cambia tutto, dal momento che si tratta di un profilo potenzialmente perfetto per le esigenze tecniche e tattiche di Igor Tudor.

Per i bianconeri questa sessione di calciomercato ha un peso specifico enorme ma, fino a questo momento, non è stato come da aspettative. Allo stato attuale delle cose, infatti, con Randal Kolo Muani che si sta avvicinando a passi importanti con Douglas Luiz in uscita, mancano ancora un difensore centrale ed un centrocampista che possa dare muscoli e dinamismo a questa squadra. Ma serve ancora qualcosina anche in avanti, dal momento che sulla trequarti manca fantasia e mancano anche alternative ad Yildiz ed a Chico Conceicao.

I tempi stringono ed occorre valutare seriamente come muoversi. E farlo, se è possibile, in maniera tempestiva per evitare di arrivare col passo corto. Adesso, però, a sorpresa la Juve guarda con interesse in casa Como e sta preparando, da questo punto di vista, l’affondo dovendo, però, fare i conti con la concorrenza del Tottenham e di altre squadre di primo piano. D’altronde stiamo parlando di uno dei talenti più puri a disposizione di Cesc Fabregas. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La Juve può affondare il colpo in casa Como: le ultime notizie a riguardo

Sono tanti i giocatori che hanno beneficiato dello straordinario lavoro fatto a Como dai dirigenti e da Cesc Fabregas e che hanno visto crescere il proprio valore in misura esponenziale. In tal senso, arrivano adesso delle notizie significative. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, la Juve ha messo nel mirino in maniera seria e concreta il profilo di Nico Paz. Sembrava un profilo destinato a restare a Como, ma a quanto pare può infiammare questi ultimi giorni di mercato. Sulle sue tracce, però, non ci sono solo i bianconeri.

A quanto si legge, infatti, il Tottenham è la squadra che ci crede maggiormente e sarebbe pronto, a quanto si legge, ad accontentare la richiesta del Como di circa 70 milioni di euro. A queste cifre la Juve difficilmente può arrivare, ma si tratta del profilo perfetto per completare l’attacco della Juventus ed andare a comporre una coppia sulla trequarti di straordinario valore insieme a Kenan Yildiz.

Nel frattempo, però, i bianconeri stanno muovendo dei passi importanti anche per O’Riley e Zhegrova, con quest’ultimo che potrebbe essere una alternativa a costi più contenuti rispetto a Nico Paz. In ogni caso, attenzione all’argentino per i bianconeri, con i colpi di scena che sono all’ordine del giorno.