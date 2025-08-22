Atalanta
Napoli, Hojlund e non solo: nome nuovo dal Southampton

Foto dell'autore

Il Napoli a sorpresa fa i conti con un nuovo nome in sede di calciomercato che si va ad aggiungere, come trattativa, a quella per Hojlund. Arriva direttamente dal Southampton e può essere estremamente funzionale al progetto degli azzurri di Antonio Conte.

Per gli azzurri sono ore a dir poco frenetiche ed importanti in sede di calciomercato. Si stava lavorando con serenità a Juanlu ed all’ultimo centrocampista da inserire in rosa, ma il KO con cui ha dovuto fare i conti Romelu Lukaku ha, in maniera fisiologica, stravolto i piani. In tal senso, il primo nome della lista è quello di Rasmus Hojlund, che al Manchester United non trova spazio. Trovare un accordo con il Manchester United è relativamente semplice, ma il problema principale è convincere il calciatore che ha già, di fatto, detto no al Milan.

Mateus Fernandes esulta
Napoli, nuovo innesto in mezzo al campo per Conte: stavolta arriva dal Southampton (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

Il danese, infatti, non gradisce la soluzione del prestito e vorrebbe andar via a titolo definitivo. o almeno avere la forte sensazione che il club che lo acquista intende puntare su di lui e non rispedirlo al Manchester un anno dopo. Ovviamente, però, il ds Manna sta lavorando anche per completare la linea mediana ed in tal senso emerge un nome nuovo che arriva direttamente dal Southampton e che può diventare, alle giuste condizioni, un autentico affare. Andiamo a vedere le ultime notizie che ci sono da questo punto di vista.

Il Napoli, vuole un altro mediano per Conte: nome nuovo dal Southampton

Da questo punto di vista serve un sesto centrocampista a Conte perché nel suo 4-3-3 ha a disposizione, al momento, cinque giocatori così distribuiti: due registi (Lobotka e Gilmour) e tre interni (McTominay, Anguissa e De Bruyne). In tal senso, stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, al Napoli è stato proposto Mateus Fernandes, talento purissimo di proprietà del Southampton, club di Championship inglese (l’equivalente della nostra serie B), che ha dei colpi davvero di alto profilo.

Mateus Fernandes in azione
Il Napoli, vuole un altro mediano per Conte: nome nuovo dal Southampton (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

Al momento si tratta di un profilo proposto al Napoli e non di una autentica trattativa. Sarebbe, però, una manna dal cielo sicuramente per le sue doti, ma anche perché è un Under. Classe 2004, è un regista di buon dinamismo e può agire anche da mezzala, oltre che da trequartista. Portoghese di nascita, ha un solo problema che mette la trattativa in salita. A quanto pare, infatti, il Southampton chiede molto per lasciar andare Mateus Fernandes. E non a caso anche al Juventus, dopo averlo valutato il suo nome, ha preferito guardare altrove. Da vedere cosa farà il Napoli.

