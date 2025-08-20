Calciomercato, niente Lazio per Insigne: intreccio dalla Turchia

Insigne è pronto per una nuova sfida in Serie A. Un intreccio suggestivo dicendo no alla Lazio: ecco la svolta grazie all’assist dalla Turchia

Una voglia immensa di tornare a giocare come una volta. Il talentuoso giocatore partenopeo è pronto per una nuova sfida in Italia: ecco l’idea decisiva per sognare in grande. Un intreccio suggestivo per continuare a calcare palcoscenici importanti in vista della prossima stagione.

Lorenzo Insigne non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A dopo gli anni non troppo esaltanti al Toronto. Una rottura definitiva avvenuta qualche mese fa, ma ora è in attesa di una nuova destinazione. L’ex Napoli è voglioso di una sfida esaltante per continuare ad essere protagonista nel campionato italiano. Non è riuscito a vincere lo Scudetto con la squadra del suo cuore, ma ora è intenzione a firmare con un nuovo club di Serie A. Una voglia immensa di incidere subito per tornare a far esultare i suoi prossimi tifosi: scopriamo il dettaglio a sorpresa.

Calciomercato, nuova svolta per Insigne: l’occasione grazie al top club turco

Una nuova soluzione immediata per ambire a grandi palcoscenici con la svolta in Serie A. Lorenzo Insigne non vede l’ora di essere protagonista ancora nel campionato italiano: ecco dove potrebbe giocare nei prossimi giorni.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. Il talento di Frattamaggiore è stato accostato nelle ultime ore ancora alla Lazio, ma il suo futuro dipenderà dal top club turco. Un nuovo intreccio con l’esterno offensivo del Sassuolo, Armand Laurienté, pronto a salutare la Serie A per volare al Besiktas in Turchia.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca: il club emiliano potrebbe così puntare su Insigne per rinforzare l’attacco di Grosso. Il prossimo avversario del Sassuolo sarà proprio il Napoli, la squadra che l’ha visto splendere in Italia e in Champions League.

Un intreccio suggestivo per rivederlo giocare in Serie A dopo diverse stagioni trascorse in MLS. Il talentuoso giocatore partenopeo non vede l’ora di accettare la sua prossima squadra: un momento decisivo per apporre la firma ufficiale sul contratto con il club italiano. Con Berardi andrebbe a formare la coppia di esterni dell’Italia campione d’Europa con il Ct Roberto Mancini: un ritorno al passato per continuare a stupire in Serie A. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva della futura operazione di mercato.