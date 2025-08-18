Infortunio grave, UFFICIALE: lungo stop e mercato stravolto

Un infortunio più grave del previsto e adesso il giocatore rischia uno stop molto lungo: cambiano i piani di mercato

Con il passare dei giorni ci si avvicina rapidamente alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Deadline fissata al 1 settembre quando, in un senso o nell’altro, i club dovranno chiudere le operazioni prima di dover attendere fino a gennaio 2026.

Capita spesso, però, che il calcio estivo si metta in mezzo complicando con le questioni di campo le strategie in sede di mercato. Il Milan nelle scorse ore, nonostante il successo sul Bari in Coppa Italia, ha dovuto rinunciare a Leao per un risentimento muscolare. Stessa sorte toccata a Romelu Lukaku che sembrerebbe ora aver costretto la dirigenza del Napoli a tornare sul mercato alla ricerca di una punta che possa rimpiazzare il belga, destinato a rimanere ai box per diverso tempo. Non fa eccezione il Frosinone che, dopo un’annata abbastanza anonima vuole quest’anno riscattarsi e sperare di arrivare tra le prime della classe in Serie B.

La squadra di Alvini una manciata di ore fa è riuscita a battere il Monza nel primo turno di Coppa Italia, con la rete di Kvernadze che ha condannato i brianzoli e fatto felici i tifosi giallazzurri. C’è però un grosso ‘ma’ nel mezzo, un infortunio che proprio non ci voleva e che adesso potrebbe non lasciare scelta ai vertici del club ciociaro: il ko di Alen Sherri, portiere albanese arrivato in prestito dal Cagliari.

Frosinone, Sherri ko: si torna sul mercato

Ha difeso la porta giallazzurra quasi fino a fine partita ma in un comune scontro di gioco, al minuto 38 della ripresa, è finito ko. Non è una situazione semplice quella che il Frosinone sta vivendo per il suo numero uno, Alen Sherri.

L’albanese, classe 1997, è arrivato a Frosinone in prestito con diritto di riscatto lo scorso luglio, dal Cagliari. Un’operazione che ha sistemato i pali dei ciociari ma che adesso, dopo l’infortunio contro i biancorossi, potrebbe costringere i dirigenti del Frosinone a tornare sul mercato per cercare una soluzione per tamponare. Minuti 83, Sherri e il compagno di squadra Calò finiscono per scontrarsi e ad avere la peggio è il portiere. Fratture multiple del massiccio facciale, queste le prime indiscrezioni che arrivano dopo che l’albanese è stato trasportato in ospedale.

Un ko che potrebbe tenerlo ai box un mese e mezzo circa ed è molto probabile che si torni sul mercato a caccia di un profilo in grado di rimpiazzarlo temporaneamente. Il giocatore, come riferito dal Frosinone attraverso un comunicato ufficiale, è stato dimesso questa mattina dall’Ospedale San Gerardo di Monza in condizioni stabili. Sono previsti ulteriori controlli per le fratture multiple riscontrate al massiccio facciale.