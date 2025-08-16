Roma-Neom, Dybala divide i tifosi: ecco cosa è successo

L’attaccante argentino tra luci ed ombre nella sfida pomeridiana contro la squadra araba: sui social tifosi impazziti

Né vincitori né vinti. Si chiude con un movimentato 2-2 l’ultima amichevole estiva della Roma di Gian Piero Gasperini che contro gli arabi del Neom ha messo preziosi minuti nelle gambe in vista della prima di campionato.

L’esordio in Serie A contro il Bologna, tra una settimana esatta, si avvicina e ci si aspetta risposte confortanti per quel che concerne tanto il gioco quanto la condizione atletica. Tra i protagonisti, purtroppo in negativo, dal 1′ Paulo Dybala che al fianco di Soulè ha assistito Ferguson, lanciato dall’inizio da Gasperini. L’ex Juventus è rimasto in campo per 56′, fino alla sostituzione nella ripresa con El-Shaarawy. In molti, però, si sono chiesti cosa sia successo alla ‘Joya’ apparsa poco lucida, a tratti spenta, nella quasi ora che Gasperini gli ha concesso.

E sui social come spesso accade i tifosi non si sono contenuti, finendo per mettere in discussione il 21 giallorosso che negli ultimi mesi è tornato – questa sì che è una consuetudine – al centro di più o meno verosimili rumors di mercato. Il 31enne di Laguna Larga ha bisogno di giocare per mettere minuti nelle gambe e arrivare il prima possibile ad una condizione utile a fare la differenza. Nessuna tragedia, dunque. Ma su ‘X’ in molti hanno evidentemente iniziato a criticare l’argentino che non ha reso secondo le aspettative.

Roma-Neom, attacco social: Dybala nel mirino

La delusione per un 2-2 c’è anche se si tratta di calcio d’agosto e così una parte dei tifosi della Roma se l’è presa con Paulo Dybala che, reo di aver fornito una prestazione non all’altezza, è stato considerato uno dei principali ‘colpevole’ del mancato successo sugli arabi.

“Dybala prima di ottobre non entra in condizione”, ha ammesso un tifoso al termine della partita nella quale i giallorossi si sono fatti rimontare due volte. Prima il vantaggio di Cristante la minuto 25, il pareggio di Benrhama sessanta secondi dopo. Il 2-1 per las squadra di Gasperini lo ha firmato Soulè poco dopo la mezz’ora mentre al 38′ ha fissato il match sul definitivo pari Abdi. Lo scorso marzo Dybala si è operato per risolvere in via definitiva il problema al tendine semitendinoso sinistro.

Da lì in poi la preparazione ha subito una variazione importante rispetto ai compagni. “Apro X, leggo la gente preoccupata dalla condizione di Dybala che rientra oggi. Chiudo X”, scrive un tifoso tutt’altro che allarmato dalla giornata no della Joya. In parte questo il motivo della condizione in evidente – e comprensibile – ritardo dell’argentino.

Dybala prima di ottobre non entra in condizione — Nicolò Patogiannis (@NPatogiannis) August 16, 2025

Apro X Leggo gente preoccupata della condizione do Dybala che rientra OGGI Chiudo X 🤦🤣 — ☁️BoaDC☁️ (@swimmerpg) August 16, 2025

Ne riparliamo tra un mese…ancora che mettete in discussione dybala, vi dimenticate le cos’è troppo in fretta…ma nel calcio esistono sempre le categorie. — Al decimo e al diciottesimo 🟡🔴 (@DanieleArcadi) August 16, 2025

“Ne riparliamo tra un mese…ancora che mettete in discussione Dybala, vi dimenticate le cose troppo in fretta…ma nel calcio esistono sempre le categorie”, un altro tifoso che difende invece il fantasista di Gasperini. Intanto Dybala si è detto felice di essere ritornato in campo dopo il lungo stop ed è pronto all’esordio in campionato con il Bologna.