Napoli, blitz in Germania: nuovo centrocampista per Conte

Intreccio dalla Germania per chiudere subito il nuovo centrocampista. Conte non vede l’ora di iniziare alla grande la stagione: il blitz del ds Manna

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per allestire una rosa di livello da affidare a Conte. Una nuova idea di calciomercato proveniente dalla Germania: spunta il profilo di un nuovo centrocampista da regalare all’allenatore del Napoli per ultimare la rosa.

Novità interessanti in casa Napoli per continuare a sognare in grande. Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: ecco l’occasione a sorpresa in vista della prossima stagione. Nuovo intreccio di spessore internazionale dalla Germania per continuare ad allestire una rosa competitiva da affidare ad Antonio Conte. Il ds Manna continua a monitorare attentamente ogni occasione di mercato proveniente da ogni parte del mondo: scopriamo l’intreccio a sorpresa per il salto di qualità a centrocampo.

Calciomercato, nuova occasione dalla Germania: spunta l’intreccio

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca tanto attesa per il profilo del nuovo centrocampista del Napoli. Urgono ancora rinforzi di qualità per completare la rosa a disposizione di Conte: ecco il nuovo nome a sorpresa.

Come svelato dall’esperta di calciomercato, Gaia Prosperi, sul suo profilo X il Napoli ha intenzione di chiudere per un nuovo colpo a centrocampo. Al momento piace Jean-Matteo Bahoya dell’Eintracht Francoforte, che è nato come prima punta ma può agire anche come centrocampista offensivo. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni: il classe 2005 è considerato un profilo interessante dal futuro più che roseo.

Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare ancora Antonio Conte con innesti di qualità negli ultimi giorni di agosto. La sessione estiva si avvia al termine, ma occhio ai nuovi affari in casa partenopea per innalzare sempre di più il tasso tecnico della formazione azzurra.

Saranno ore calde per continuare il percorso di crescita in casa Napoli. Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici con il sogno di arrivare fino in fondo anche in Champions League. Doppia sfida per Conte che proverà così a rendere sempre più felici i tifosi azzurri dopo il trionfo dello Scudetto della passata stagione. L’allenatore del Napoli non vede l’ora di ricominciare ufficialmente la nuova stagione: una voglia immensa di arrivare ancora in alto. Jean-Matteo Bahoya è pronto a farsi notare nel calcio che conta dopo l’exploit avvenuto con la maglia dell’Eintracht Francosforte.