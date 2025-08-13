Milano chiama Madrid: trattativa lampo per Nico Paz

L’argentino ha fatto impazzire mezza Europa comprese le big italiane dopo una super stagione col Como all’esordio

Nella stagione che sta per cominciare l’attesa per vedere all’opera diversi nuovi talenti nel calcio italiano è sicuramente sempre più alta. Il Milan ha investito parecchio su Ardon Jashari, arrivato dal Club Brugge dopo un lunghissimo inseguimento. È di sicuro uno di quelli su cui la curiosità è arrivata alle stelle, così come per altri motivi si può dire lo stesso per Luka Modric e Kevin De Bruyne. La Roma ha preso El Aynaoui e Wesley spendendo 50 milioni, la Juve David, l’Inter Bonny e Sucic oltre a Luis Henrique. E ovviamente spera nell’esplosione di Pio Esposito.

Grande curiosità c’è ovviamente anche in casa Como dopo la seconda parte di stagione super della squadra di Fabregas, che quest’anno non si nasconde e proverà a puntare l’Europa. Il mercato è stato scoppiettante, con tanti nomi meno conosciuti ma pagati parecchio. Talenti riconosciuti a livello internazionale, da Baturina a Kuhn e Addai, arrivando poi al più esperto Alvaro Morata. Con loro ci si aspetta tanto anche da quelle che invece sono state le sorprese dello scorso anno: Perrone, Da Cunha, Diao e ovviamente Nico Paz.

L’argentino è stato probabilmente il migliore della stagione dei lariani, prestazioni e numeri hanno attirato l’interesse di parecchi club europei. Compreso il Real Madrid, che ne mantiene ancora il controllo ma ha preferito lasciarlo un’altra stagione a Como senza esercitare per il momento la recompra. Ma il prossimo anno succederà inevitabilmente. Con buona pace di tutte le altre pretendenti, comprese quelle italiane.

Il Real Madrid blinda Nico Paz: no a Milan e Tottenham

Nico Paz, classe 2004, 6 gol e 9 assist al suo primo campionato di Serie A, in una neopromossa, è stato lungamente seguito dall’Inter, che però non ha affondato il colpo. Anche perché strapparlo al duo Como-Real Madrid sarebbe stato complicatissimo. Lo stesso per le big estere che si sono affacciate per l’argentino, un po’ come il Tottenham che ha contattato i Blancos per chiedere informazioni nell’ambito dei colloqui per Rodrygo.

Un botta e risposta molto rapido e immediato, secondo ‘TBR’, visto che Nico Paz è saldamente nei piani futuri del Real Madrid. Al momento il giocatore è comunque di proprietà del Como, ma Perez ha il 50% sulla futura rivendita oppure un diritto di riacquisto esercitabile fino al 2027. Verosimilmente non bisognerà aspettare oltre la prossima estate per vederlo giocare al ‘Bernabeu’. La stessa risposta è stata recapitata anche al Milan, che come i londinesi avrebbe sondato l’eventuale disponibilità a trattare Paz.

Il Real non ne vuole sapere di farsi scappare l’argentino, è soddisfatto della sua crescita a Como e per questo ha scelto di lasciarlo ancora lì, comunicando costantemente con il suo entourage. A febbraio il Tottenham ha visto il gioiellino di Fabregas dal vivo, è rimasto impressionato, come tanti altri club – come il Milan appunto – che si sono informati. Ma nessuno spazio per un investimento a titolo definitivo. E lo stesso Paz è stato molto felice di continuare ancora con i lariani.