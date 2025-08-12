Calciomercato, Donnarumma attacca il PSG: le notizie del 12 agosto

Alvaro Morata saluta il Galatasaray non senza qualche polemica. Lo spagnolo, dopo l’addio ufficiale ai turchi per poi avere modo di firmare con il Como via Milan, ha scritto un lungo messaggio sui social: “Cari fan del Gala e popolo turco, voglio ringraziarvi di cuore per l’affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro sostegno è stato tra i più straordinari che abbia mai provato nella mia carriera. Purtroppo non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non venivano mantenuti. Fino alla fine gli impegni presi non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasta altra scelta che rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato grazie al mio lavoro (la cifra pubblicata non è esatta). Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non vanno mai infranti, come il rispetto dei diritti di ognuno. Non riconoscere e compensare quanto guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)