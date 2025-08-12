Calciomercato, Donnarumma attacca il PSG: le notizie del 12 agosto

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso di oggi martedì 12 agosto
Poco più di 10 giorni all’inizio del campionato ma il mercato prosegue, tra trattative da portare avanti, rumors, affari ipotetici ed ufficialità. Sul nostro sito vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.
La Juventus è sempre concentrata sul ritorno di Kolo Muani e sul possibile arrivo di un altro centrocampista come potrebbe essere O’Riley. Il Milan ha invece piazzato un altro sprint chiudendo due colpi in prospettiva come De Winter e Athekame, per cui ora si attendono gli ultimi dettagli. Si resta poi sempre in attesa di sviluppi per la questione legata a Lookman. Queste e tante altre le trattative di oggi martedì 12 agosto.
Milan, UFFICIALE: Thiaw al Newcastle
Il Milan e il Newcastle hanno ufficializzato il passaggio di Malick Thiaw al club inglese.
Bologna e Fiorentina non mollano Nicolussi Caviglia
Reduce da una buona stagione con la maglia del Venezia, Hans Nicolussi Caviglia può tornare subito in Serie A, dove Bologna e Fiorentina continuano a seguirlo.
Udinese, ufficiale: Miller ha firmato
L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto del giovane centrocampista scozzese Miller.
Donnarumma saluta i tifosi del PSG: "Qualcuno non mi ha più voluto"
Con un post pubblicato sul proprio profilo instagram, Gianluigi Donnarumma ha salutato i tifosi del PSG, lanciando più di una frecciata al club francese.
Rebus Donnarumma: avanza il City
Secondo ‘Fanatik’, il Galatasaray ha offerto 3 milioni di euro per il cartellino di Ederson, forte di un accordo già raggiunto con il portiere brasiliano. In caso di cessione, il Manchester City avanzerà sul fronte Donnarumma, accostato anche all’Inter, ma soprattutto a parametro zero la prossima estate.
Milan, visite mediche in corso per De Winter
Koni De Winter sta svolgendo le visite mediche con il Milan, domani la firma con i rossoneri.
Como, UFFICIALE il colpo Morata
Il Como annuncia l’acquisto di Morata. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per l’attaccante spagnolo.
Udinese, UFFICIALE Miller
Il post sui social dell'Udinese annuncia l'arrivo di Miller: dopo le visite mediche odierne, la firma del giocatore scozzese per i bianconeri.
Cagliari, UFFICIALE l'arrivo di Sebastiano Esposito
Dopo la nota dell’Inter, anche il comunicato via social del Cagliari: Sebastiano Esposito si trasferisce in rossoblù.
Genoa, UFFICIALE l'acquisto di Lafont
Il Genoa annuncia il colpo Gael Lafont. Il centrocampista francese classe 2006 arriva a titolo definitivo dal Marsiglia.
Manchester City, UFFICIALE: Grealish va all'Everton
Jack Grealish è un nuovo giocatore dell’Everton, arriva dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto.
Fiorentina, sirene russe per Beltran
Beltran resta uno dei nomi più chiacchierati in ottica uscite in casa Fiorentina. L’argentino piace allo Zenit San Pietroburgo.
Chelsea, ipotesi Newcastle per Jackson
In uscita dal Chelsea, Nico Jackson potrebbe approdare al Newcastle. Il senegalese potrebbe approdare in bianconero visto anche il futuro in dubbio di Isak.
Milan, UFFICIALE: Bondo alla Cremonese
Il Milan ha ufficializzato la cessione di Warren Bondo alla Cremonese. Il francese approda in grigiorosso in prestito secco:
“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo a US Cremonese fino al 30 giugno 2026.
Il Club ringrazia Warren per la professionalità e l’impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione”.
Milan, De Winter in città
Koni De Winter è arrivato a Milano: presto le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore del Milan.
Sassuolo, piace Wind del Wolfsburg
Il Sassuolo guarda in Germania per rafforzare la squadra. Piace lo svedese Wind del Wolfsburg: i neroverdi sarebbero pronti ad offrire 10-12 milioni di euro.
Bologna, piace Traore per il dopo Ndoye
Il Bologna a caccia dell’erede di Dan Ndoye. Nel mirino diversi nomi e come fatto per Ndoye, il club rossoblù potrebbe pescare ancora a Basilea. Piace Benie Traore, mancino ivoriano classe 2002.
Roma-Atalanta, duello per Enciso
Julio Enciso del Brighton nuovo nome per l’attacco della Roma. Il paraguayano può partire per una cifra vicina ai 25 milioni, ma attenzione all’Atalanta. Lo riferisce ‘Sport Mediaset’.
Donnarumma, futuro incerto: i 5 calciatori in scadenza con il maggior valore di mercato
Donnarumma lascerà il PSG, ma la destinazione futura resta incerta: scopri quali sono i 5 calciatori in scadenza nel 2026 con il valore di mercato più alto.
Annuncio sul Liverpool: "40 Milioni per Leoni"
In casa Inter si lavora anche in difesa dove però rischia di complicarsi parecchio la pista che porta al difensore del Parma, Leoni che sarebbe finito anche nel mirino del Liverpool.
Spalletti sul futuro: "Non ho preferenze"
L’ex commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, è tornato sulla sua esperienza sulla panchina dell’Italia e ha parlato anche di futuro: “Non ho preferenze di nessun genere. Attendo gli eventi con assoluta tranquillità”.
De Winter atteso oggi a Casa Milan per la firma
De Winter atteso oggi a Casa Milan per la firma con i rossoneri. Operazione chiusa da 18 milioni più bonus. Poi si lavorerà per chiudere Athekame con lo Young Boys, ma non c’è ancora intesa con gli svizzeri.
PSG, ufficiale l'ingaggio di Zabarnyi
“Il Paris Saint-Germain è lieto di accogliere Illia Zabarnyi. Il difensore centrale di 22 anni, che indosserà la maglia numero 6, diventa così il primo giocatore ucraino nella storia del club”.
Parma, ufficiale Dennis Man al PSV
“Parma Calcio comunica che Dennis Man è stato ceduto a titolo definitivo al PSV Eindhoven. Un viaggio cominciato nel gennaio 2021 che lo ha portato a raccogliere 142 presenze, realizzando 28 reti e collezionando 17 assist: un viaggio lungo che lo ha visto protagonista nella promozione in Serie A e nella salvezza ottenuta nell’ultima stagione. A Dennis tutto il Club augura di continuare a raggiungere nuovi importanti successi nel suo percorso professionale”.
Udinese, visite mediche per Lennon Miller
Tempo di visite mediche a Villa Stuart per Lennon Miller, scozzese nuovo acquisto dell’Udinese.
Morata, addio al veleno al Galatasaray: "Non hanno rispettato gli impegni"
Alvaro Morata saluta il Galatasaray non senza qualche polemica. Lo spagnolo, dopo l’addio ufficiale ai turchi per poi avere modo di firmare con il Como via Milan, ha scritto un lungo messaggio sui social: “Cari fan del Gala e popolo turco, voglio ringraziarvi di cuore per l’affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro sostegno è stato tra i più straordinari che abbia mai provato nella mia carriera. Purtroppo non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non venivano mantenuti. Fino alla fine gli impegni presi non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasta altra scelta che rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato grazie al mio lavoro (la cifra pubblicata non è esatta). Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non vanno mai infranti, come il rispetto dei diritti di ognuno. Non riconoscere e compensare quanto guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo”.
Dalla Francia: l'Inter su Akliouche
Bomba dalla Francia: dopo la partita contro il Monaco, secondo ‘L’Equipe’, l’Inter avrebbe manifestato la sua intenzione di ingaggiare Maghnes Akliouche, trequartista classe 2002 francese. La richiesta dei monegaschi però è di 70 milioni.
Fiorentina, Harder il nome principale se parte Beltran
Lucas Beltran resta un nome caldo sul mercato in uscita della Fiorentina. Dopo il no al Flamengo sono arrivati altri sondaggi e un addio è ancora una possibilità concreta. Se dovesse lasciare i viola, secondo le informazioni di Calciomercato.it, per sostituirlo una delle ipotesi è Harder dello Sporting. Ma i portoghesi chiedono 25 milioni.