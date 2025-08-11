Il nuovo Kakà sbarca in Serie A: 25mln e beffa per l’Atalanta

In maniera del tutto inattesa arriva un importante colpo di scena che riguarda da vicino il calciomercato in Serie A. Il nuovo Kakà, infatti, può seriamente sbarcare nel nostro campionato per 25 milioni e la notizia arriva come una beffa per l’Atalanta, da tempo sulle sue tracce.

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda e l’attesa in tante big sta crescendo in maniera esponenziale. Molte big, a partire dalla Juventus fino ad arrivare alla Roma e passando per l’Inter, sono entrate da qualche tempo in una sorte di fase di stallo che sta facendo sorgere qualche preoccupazione. In tal senso, però, come sempre accade è nell’ultima settimana che si attivano tutti i direttori sportivi per cercare di risparmiare il più possibile sfruttando le esigenze dei club di cedere.

Ovviamente da questo punto di vista bisogna prestare la massima attenzione, soprattutto nel momento in cui ci si fionda su giovani di belle speranze. Che non sempre, all’impatto con la Serie A, riescono a rispettare le aspettative nei loro confronti. In tal senso, arrivano delle importanti notizie. Le ultime notizie, da questo punto di vista, arrivano come un autentico fulmine a ciel sereno. A quanto pare, infatti, il nuovo Kakà può seriamente sbarcare nel nostro massimo campionato per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime in tal senso.

Il nuovo Kakà in Serie A: 25 milioni per puntare alla Champions League

In tal senso, arrivano delle notizie significative, dal momento che ci sono quattro big che hanno messo gli occhi sul calciatore che in Portogallo è considerato da tutti come il nuovo Kakà. Il profilo in questione è quello di Gustavo Sà. Attualmente in forza al Famaliçao, con il quale si sta mettendo in mostra a suon di grandi giocate. A riportare la notizia è Team TALK, che spiega come sulle sue tracce ci sia da tempo l’Atalanta e che adesso si è aggiunto alla corsa per assicurarsene le prestazioni anche la Roma di Gian Piero Gasperini.

Si tratta di un trequartista classe 2004 che ha un potenziale enorme e che rappresenta un pilastro del Portogallo Under 21. Oltre ai giallorossi ed alla Dea, sulle sue tracce ci sarebbero altri due club italiani, vale a dire il Como e la Fiorentina, due realtà che partono, ai nastri di partenza, con l’obiettivo di centrare l’Europa. In tal senso, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante ma che rappresenta un investimento di primo piano per quello che in Portogallo era considerato il nuovo Kakà.