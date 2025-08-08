Atalanta
Juve, Kolo Muani non si sblocca: nuovo attaccante dal Chelsea

La Juve sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso emerge adesso un nuovo nome che arriva direttamente dal Chelsea per l’attacco. E la pista può diventare interessante viste le difficoltà per arrivare al principale obiettivo che è Kolo Muani.

Per i bianconeri una delle grandi priorità in sede di calciomercato risponde senza ombra di dubbio al ruolo del bomber. Serve, infatti, complici i tanti impegni tra Serie A e Champions League, senza ovviamente dimenticare la Coppa Italia, un calciatore che si possa alternare in avanti con Jonathan David, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che Dusan Vlahovic andrà via a meno di ribaltoni ed a meno che non si sblocchi in maniera definitiva la questione relativa alla sua cessione. In tal senso, il primo nome in lista è quello di Randal Kolo Muani.

Jackson esulta
Juve, nuovo bomber dal Chelsea viste le difficoltà per Kolo Muani: le ultime

Con il Paris Saint Germain, però, la strada è in salita. Vuole, infatti, cederlo a titolo definitivo o, al massimo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Juventus, dal canto suo, non può garantire una formula di questo tipo e per questo motivo Comolli si sta guardando attorno. Proprio per questo motivo, infatti, la Juve è pronto a mettere gli occhi in casa Chelsea per il nuovo bomber ed è un profilo che, per caratteristiche, ha tutto per esaltare il gioco e le idee tattiche di Igor Tudor.

Juve, nuovo affare con il Chelsea? Attenzione alla pista che porta al bomber

Il Chelsea rappresenta da sempre una big del calcio internazionale ed in tal senso da qualche anno sta puntando tantissimo sui giovani. Investendo tantissimi milioni ed avendo una rosa piena di esuberi. Ed ora sembra pronta ad approfittare di questa situazione la Juve, che ha messo nel mirino un nuovo attaccante che arriva proprio dai Blues. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, la Juventus si sta muovendo con interesse sulle tracce di Nicolas Jackson.

Nicolas Jackson in azione
Juve, nuovo affare con il Chelsea? Attenzione alla pista che porta al bomber

I londinesi, dopo aver preso Delap, sono ben disposti verso una cessione del senegalese, che però valutano tanto. Proprio la valutazione alta ha già frenato il Milan. A quanto pare, però, la Juve fa sul serio ed i buoni rapporti, consolidati anche dal colpo Renato Veiga che si può riproporre, potrebbero agevolare questa operazione.

In tal senso, a quanto si legge, la Juventus avrebbe anche già valutato la fattibilità di questa operazione con il Chelsea. Per caratteristiche, essendo un attaccante che fa tanto movimento e bravissimo nell’attacco alla profondità, potrebbe essere un nome perfetto come piano B a Kolo Muani.

