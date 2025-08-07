Intreccio nella Capitale: Vlahovic chiude i giochi

L’attaccante serbo continua ad essere al centro di un vivace intrigo di calciomercato: così arriva l’ennesimo colpo di scena

Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic? Sono tanti i tifosi della Juventus che continuano ad interrogarsi sui risvolti riguardanti la situazione dell’attaccante serbo, al momento un rebus ancora tutto da sciogliere.

Pur proseguendo regolarmente la preparazione con il resto della squadra, il numero 9 bianconero sa di non ricoprire ormai un ruolo centrale nello scacchiere tecnico-tattico di Tudor. Con i discorsi per il rinnovo contrattuale ormai in alto mare, l’ipotesi cessione rappresenta lo scenario più probabile. Fino a questo momento, però, alle tante voci sull’addio dell’ex centravanti della Fiorentina non hanno fatto seguito svolte concrete in sede di negoziazione.

In tal senso, dopo aver rispedito al mittente le proposte provenienti in tempi e in modi diversi dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, il serbo ha lanciato dei segnali al Milan che però continua a tener vive anche altre piste (le novità su Hojlund si inseriscono proprio in questo filone). Inoltre, a meno di clamorosi colpi di coda, la pista Premier League sembra al momento sostanzialmente bloccata visto che i top club d’Oltremanica hanno ormai dirottato le loro attenzioni verso altri profili.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Vlahovic di nuovo nella lista dell’Atletico

In un mosaico ancora tutto da comporre, insomma, sorprendono fino ad un certo punto le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da El Gol Digital, infatti, la candidatura di Vlahovic potrebbe essere presa in considerazione dall’Atletico Madrid per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Con Sorloth che potrebbe chiudere anzitempo la sua esperienza nella Capitale, i Colchoneros sono infatti alla ricerca di un attaccante forte fisicamente. Identikit che ha portato la fonte in questione ad accostare ai madrileni non solo l’attaccante della Juventus (finito in orbita Atletico Madrid in tempi e in modi diversi), ma anche Artem Dovbyk, che però è finito nel mirino soprattutto del Villarreal.

Un valzer delle punte, insomma, da monitorare con estrema attenzione e che potrebbe essere foriero di nuovi sviluppi nei prossimi giorni. Con diversi profili nella propria agenda, Simeone avrebbe dunque drizzato le antenne (nuovamente) in Serie A per rinforzare il suo attacco. In tutto questo, ad osservare con particolare interesse l’evolversi della situazione è anche Randal Kolo Muani: la partenza di Vlahovic permetterebbe a Comolli di imprimere l’accelerata decisiva nella trattativa con il Psg, al momento sostanzialmente bloccata.