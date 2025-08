Juve: scambio con Douglas Luiz, Comolli prende il jolly inglese

Il futuro del centrocampista brasiliano sembra essere ormai lontano dai bianconeri. E attenzione alla possibilità di andare a definire uno scambio con il Liverpool

Sono giorni di riflessioni e valutazioni in casa Juventus. Il calciomercato dei bianconeri fatica a decollare a causa delle cessioni e per questo motivo si valuta con attenzione la possibilità di chiudere uno scambio per portare un rinforzo importante nella rosa di Tudor. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma resta una pista da seguire con attenzione considerata la necessità dei bianconeri di cedere Douglas Luiz in questo calciomercato.

Secondo le informazioni di Konur, il Liverpool sarebbe ritornato con forza su Douglas Luiz. Una opportunità di calciomercato da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane. E la Juventus potrebbe decidere di sfruttare una occasione simile per andare a chiudere uno scambio di livello. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà nel prossimo futuro la trattativa.

Calciomercato Juventus: via Douglas Luiz, scambio con il Liverpool

L’ultimo nome accostato al Liverpool è quello di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani della Juventus e per questo motivo i bianconeri sono alla ricerca della nuova soluzione. Per il momento non è arrivata la soluzione ideale per il giocatore e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Di certo i Reds potrebbero essere la squadra giusta anche per il verdeoro e la Vecchia Signora è pronta a ragionare su una possibilità simile.

L’interesse del Liverpool per Douglas Luiz potrebbe portare la Juventus a ragionare sulla possibilità di uno scambio con Elliott. Il talento inglese non rientra nei piani dei Reds e rappresenterebbe una soluzione importante per il club bianconero vista anche la sua duttilità. La valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro e per questo motivo si potrebbe valutare uno scambio secco fra i due calciatori.

Per il momento si tratta di una ipotesi di calciomercato. Elliott non rientra nei piani del Liverpool e potrebbe rappresentare una soluzione importante per la Juventus. L’interesse dei Reds per Douglas Luiz potrebbe essere la carta giusta per provare a chiudere una operazione simile. Per adesso non c’è una trattativa concreta per questo scambio. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se si potrà arrivare ad un accordo.