Napoli sconfitto, vogliono la rivoluzione: “Conte via a breve”

Il ko contro il Brest manda in tilt i tifosi azzurri che chiedono rinforzi in vista dell’inizio della nuova stagione

E’ solo calcio d’estate, ma la sconfitta del Napoli sta facendo discutere davvero parecchio. I tifosi dopo il ko contro il Brest hanno criticato tutto e tutti.

C’è chi così chi se la prende con Antonio Conte e le sue scelte, chi chiede addirittura l’allontanamento del tecnico oltre che del direttore sportivo. C’è anche chi invita alla calma, sottolineando come si tratti solamente di un amichevole, ma il popolo azzurro è unito, soprattutto, nel chiedere ulteriori rinforzi.

Il Napoli è certamente il club che si è mosso di più in questa calda estate, insieme al Como, ma i tifosi dei campioni d’Italia non si vogliono accontentare e sperano che Aurelio De Laurentiis metta ancora mano al portafoglio.

Napoli ko, tifosi in rinvolta

Conte a breve 🛫 ? — Masandy (@Masandy98) August 3, 2025

Il risultato a fine partita sarà totalmente ininfluente – visto che per ovvie ragioni la differenza di condizione fisica tra il Napoli ed una squadra che ha iniziato prima la preparazione è evidente – ma a preoccuparmi sono alcune scelte tattiche che sta adottando Conte. · Non… pic.twitter.com/IGHfmkSOvL — Massimiliano Iollo (@Maxi_Gooner) August 3, 2025

Spinazzola Di Lorenzo Politano vecchi mediocri italiani col posto fisso, Conte ha le mani sporche di vernice rossa presto sangue — 🙂 (@MrOnadde) August 3, 2025

No vabbè sai quanto vi odio e quanto mi piaccia lui come allenatore, ma a sto giro non si può nascondere Conte

Campione in carica e tutti sti soldi spesi sul mercato è per forza il favorito e se non vince è fallimento — Spina14 (@acm_spina14) August 3, 2025

Vergognatevi — Jimmy Ril4️⃣ssato (@Ris__20) August 3, 2025

peggior mercato dell’era Napoli e questi vogliono anche scegliere chi non comprare tra ala centrocampista e terzino quand c vulessn ati 7 barra 8 jucatur — . (@Vincenzo083) August 3, 2025

Ho letto commenti drammatici, ragazzi sono amichevoli dategli il giusto peso, questo vale sia x le sconfitte che x le vittorie e naturalmente vale x tutte le squadre nn solo il Napoli — Da1974🖤💙⭐️⭐️ (@dario_caserini) August 3, 2025

Altra amichevole, altra sconfitta.

Mancano 8 acquisti come minimo, oltre a cambio allenatore e DS. — Vale (@neapolitanbeast) August 3, 2025

Non lo compriamo l’esterno d’attacco eh! M’arraccumann!!!! SVEGLIAAAAA NON SEGNAMO NEMMENO CON LE MANI, VE VULIT SCETÀ O NO!?!? — Peppedm (@pepped992) August 3, 2025

I tifosi del Napoli, come detto, chiedono rinforzi in ogni reparto: c’è chi scrive che di colpi ne servirebbero addirittura dieci, di cui otto in attacco. La maggior parte dei tifosi desidera dei nuovi acquisti proprio per migliorare il reparto offensivo.