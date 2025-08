Grave infortunio al ginocchio, l’allenatore: “Brutale”. Rischia 9 mesi di stop

Ko durante la partita per un problema al ginocchio, esce in barella con le mani sul volto: si attende il report ufficiale

La stagione 2025-2026 si prepara ad iniziare, ma per tecnici e squadre iniziano ad arrivare i primi guai che corrispondono ai primi infortuni.

Come quanto è successo in casa Bologna, con il ko di Bernardeschi per un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi almeno per tre settimane. Diverso potrebbe invece essere il discorso per James Maddison. Il numero 10 del Tottenham infatti ha abbandonato il campo in lacrime, portato fuori in barella per un infortunio al ginocchio.

Tottenham, Maddison va ko: infortunio al ginocchio

Gli ‘Spurs’ hanno affrontato il Newcastle in un’amichevole a Seoul. Momenti di grande emozione, visto che è stata sostanzialmente la gara di saluto di Heung-Min Son agli ‘Spurs’. Il sudcoreano infatti ha annunciato l’addio ai londinesi.

Oltre a questo però il Tottenham ha appunto perso per infortunio Maddison. Dopo un contrasto di gioco all’83’ con Elanga, Maddison si è accasciato a terra toccandosi il ginocchio. Non è chiaro se ci sia stato un contatto tra i due giocatori, fatto sta che il numero 10 inglese è stato costretto ad uscire in barella, con le mani portate al volto. Gli ‘Spurs’ e il tecnico Thomas Frank attendono con ansia quelli che saranno gli esiti degli esami, anche se le premesse non sembrano delle migliori.

Lo stesso tecnico danese ha affermato: “Siamo abbastanza sicuri che sia lo stesso ginocchio che aveva già subito un infortunio. Il calcio può essere brutale“. Nella stagione passata Maddison era infatti stato costretto ad uno stop di oltre 50 giorni per un problema al ginocchio. Ora bisognerà capire quale sarà l’entità dell’infortunio. Secondo gli esperti di ‘Give Me Sports’: “Sembra che si sia rotto il legamento crociato anteriore, in quel caso rischia almeno nove mesi di stop. Se invece fosse solo il menisco, dovrebbe stare fermo 3-4 mesi”.