Calciomercato: acquisto a sorpresa, hanno preso Thauvin

Contro ogni previsione Florian Thauvin è in procinto di lasciare la Serie A nel corso di questo calciomercato.

Negli scorsi giorni più esponenti dell’Udinese si sono infatti esposti per confermare la permanenza del fantasista francese, che però ha alla fine deciso di intraprendere una strada diversa rispetto a quella programmata. I tifosi friulani ovviamente sperano che l’ex Marsiglia possa cambiare idea e tornare sui suoi passi, ma la sensazione è che oramai Thauvin abbia preso la sua decisione, anche perché proprio in queste ore sarebbero cominciate ad uscire fuori le cifre del ritorno in Francia del 32enne.

Colpo a sorpresa: hanno presto Thauvin

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Florian Thauvin, prossimo a lasciare l’Udinese nonostante il club friulano ha a più riprese confermato la sua permanenza nelle scorse settimane. Il francese doveva essere il pilastro del nuovo corso bianconero, ma alla prima occasione buona ha deciso di chiudere baracca ed andare via.

Al momento è ancora piuttosto prematuro parlare di affare fatto, ma la sensazione è che già nei prossimi giorni la situazione possa definirsi, anche perché Thauvin starebbe spingendo in prima persona per far sì che questo scenario si concretizzi. Dal canto suo l’Udinese farà il possibile per convincerlo a cambiare idea, al punto anche da presentargli un’importante offerta di rinnovo, ma allo stesso tempo dalle parti del BlueEnergy Stadium non avrebbero alcuna intenzione di partecipare ad aste per un giocatore che in teoria dovrebbe essere in loro.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de L’Equipe, Florian Thauvin sarebbe in procinto di diventare un nuovo giocatore del Lens, che per completare il proprio reparto offensivo in vista della stagione che sta per cominciare ha deciso di andare sul sicuro puntando su un giocatore esperto, francese, che già conosce molto bene la Ligue 1 considerati i trascorsi tra Marsiglia, Lille e Bastia, fra le altre.

I dettagli dell’operazione Thauvin

Florian Thauvin sarà presto un nuovo giocatore del Lens. Stando ai colleghi de L’Equipe, infatti, il fantasista francese sarebbe oramai in trattativa avanzata con il club giallorosso, pronto ad accontentare le richieste economiche dell’Udinese e del giocatore pur di averlo presto a disposizione.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai media francesi, Thauvin dovrebbe trasferirsi al Lens per circa 6 milioni di euro, cifra che supera di circa un milione di euro la valutazione del cartellino del francese stando a dati Transfermarkt. Ed è forse anche per questo motivo che l’Udinese sarebbe propenso ad accettare la proposta dei francesi, così da accontentare anche le richieste del giocatore che ha espresso il desiderio di tornare in Francia dopo tutti questi anni.