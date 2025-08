“Juve, c’è un caso imperdonabile”. Poi annuncio su Koopmeiners | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri nel programma di Calciomercato.it in onda su Youtube

Nuova puntata di JUVE ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Ospite Antonio Barillà de ‘La Stampa’, col quale abbiamo parlato delle mosse di mercato dei bianconeri da Kolo Muani a Douglas Luiz e Vlahovic.

MERCATO JUVE E VLAHOVIC – “È un mercato bloccato per una duplice ragione: perché zavorrato da calciatori che non fanno parte del progetto e hanno degli ingaggi molto elevati ed è zavorrato da altri casi che sono imperdonabili come portare calciatori del calibro di Vlahovic a un anno dalla scadenza.

È un mercato frenato, complicato e in tono minore per una squadra che non è andata a vele spiegate nella scorsa stagione. Questo qualche problema a livello di premesse e promesse lo crea”.

KOLO MUANI E SANCHO – “Ci sono nomi suggeriti dagli scout, tecnologici o umani che siano, su cui la Juventus sta lavorando a fari spenti, però i nomi principali sono chiari. La stretta per Kolo Muani è figlia della consapevolezza che Vlahovic andrà via.

Sancho è bloccato, ma arriverà solo se partirà uno degli esterni/trequartisti, ma quanto aspetterà Sancho? Se davvero il Borussia Dortmund dovesse presentare un’offerta di spessore siamo sicuri che Sancho aspetti ancora la Juve?”.

DOUGLAS LUIZ e WEAH – “Cedere il giocatore a una determinata cifra ha un senso, svenderlo per poi dover reinvestire sul ruolo ha meno senso. Lo stesso Weah è un caso simile, ma siamo sicuri che ha torto Weah? Quando tu decidi che un giocatore non è più nei tuoi piani, la libertà di decidere dove andare ce l’hai. Il diritto di dire la sua ce l’ha“.

Barillà a Juve Zone: “Koopmeiners pronto per il riscatto”

“Io sono convinto che Koopmeiners sia pronto per il riscatto e che lui e Bremer saranno due nuovi acquisti – ha sottolineato Barillà a JUVE ZONE – Perché un giocatore può avere dei problemi di ambientamento, ma non può diventare la controfigura di sé stesso.

Il valore di Koopmeiners lo abbiamo visto a Bergamo e non lo si può disperdere in una stagione. Io credo che la sua collocazione naturale sia in mediana, perché lì ha fatto bene non solo a Bergamo, ma anche in Nazionale. E poi così ti permette di schierare sulla trequarti Yildiz e Conceicao che io ritengo che siano i migliori a livello di inventiva e fantasia in Serie A e non solo”, ha concluso Barillà.